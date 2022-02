Depois de príncipe Charles, Camilla testa positivo para Covid-19

A duquesa da Cornualha, Camilla, esposa do herdeiro ao trono britânico, príncipe Charles, testou positivo para Covid-19. O anúncio ocorre quatro dias depois do marido, de 73 anos, anunciar infecção pela segunda vez.

“Sua Alteza Real, a Duquesa da Cornualha testou positivo para Covid-19 e está isolada. Continuamos a seguir as diretrizes do governo”, informou a Clarence House, residência oficial do casal, em comunicado nesta segunda-feira, 14.

O documento, no entanto, não dá atualizações sobre a condição de Charles ou mais detalhes sobre a infecção de Camilla. Os dois foram vacinados com as duas doses, além de uma dose de reforço.

Segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, Charles se encontrou com a mãe, a rainha Elizabeth II, dois dias antes de testar positivo. A fonte disse que a monarca não apresentava sintomas, mas a situação estava sendo monitorada.

No mesmo dia, Charles e Camilla se reuniram com diversas pessoas em recepção no Museu Britânico, em Londres, para comemorar o trabalho da Associação Britânica Asiática.

Continua após a publicidade

Os casos positivos de Charles e Camilla acontecem dias depois de a rainha comemorar o Jubileu de Platina, por seus 70 anos no trono britânico. A data foi usada por ela para prestar apoio a seu filho Charles e sua esposa, Camilla, e pedir que, no futuro, ela seja chamada de rainha Camilla.

“É o meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte”, escreveu Elizabeth, em carta publicada pelo Palácio de Buckingham.

O gesto representou uma mudança significativa da postura da monarquia britânicae muda o que havia sido proposto inicialmente para a duquesa da Cornualha.

Segunda esposa de Charles, que se divorciou de Diana – estado civil que, no passado, o impediria de assumir a coroa – Camilla se casou com o príncipe de Gales em 2005. Na ocasião, foi anunciado que ela, que também era divorciada, seria tratada como princesa consorte quando o primogênito da rainha se tornar rei. A decisão estava ligada ao clima de dor ainda recente da morte de Diana, em 1997 – tanto que o título de princesa de Gales não foi transferido para Camilla.

“Quando, no devido tempo, meu filho Charles se tornar rei, eu sei que vocês darão a ele e a sua mulher Camilla o mesmo apoio que me deram”, escreveu Elizabeth na carta.