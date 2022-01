Príncipe Andrew pede para ser julgado por júri em caso de abuso sexual

O príncipe Andrew respondeu formalmente ao processo que o acusa de abusar sexualmente da americana Virginia Giuffre, no início dos anos 2000, negando as alegações e exigindo um julgamento por júri.

Giuffre alegou em uma ação no ano passado que o financista Jeffrey Epstein e a socialite Ghislaine Maxwell a coagiram a fazer sexo com o membro da Família Real quando ela tinha 17 anos.

No início do mês, o juiz responsável pelo caso negou o pedido de arquivamento feito por Andrew, levando-o a responder formalmente às acusações e exigindo um julgamento por júri para confrontar publicamente sua acusadora.

Embora não admita nenhuma falha, o príncipe disse que se Giuffre sofreu algum abuso, então ela e outros foram culpados. Em resposta, o advogado da americana, David Boies, disse que a realeza tenta culpar a vítima em seu processo.

“Estamos ansiosos para confrontar o príncipe Andrew com suas negações e tentativas de culpar Giuffre por seu próprio abuso em seu depoimento e no julgamento”, disse ele em comunicado.

Andrew, que é o nono na linha de sucessão ao trono britânico, foi recentemente destituído de suas filiações e patrocínios militares, uma vez que o Palácio de Buckingham procurou se distanciar da batalha legal. Ele também concordou em não usar o título “Sua Alteza Real”.

No final de 2021, Ghislaine Maxwell foi condenada por acusações de tráfico sexual por recrutar e aliciar adolescentes menores de idade para realizar atos sexuais com o financista Jeffrey Epstein.

O príncipe Andrew foi uma das várias figuras famosas que foram mencionadas ao longo de três semanas de julgamento.

A defesa de Maxwell disse que planeja apelar do veredicto e chamaram a socialite de bode expiatório, uma vez que ela foi acusada quase um ano depois da morte de Epstein.

O príncipe negou a maioria das alegações ou disse que não tinha informações suficientes para responder. Ele admitiu que conheceu o bilionário em 1999 e que voou no jato do financista.

Além disso, Epstein e Maxwell participaram da festa de Andrew em 2000, de acordo com o documento. No entanto, ele disse nunca ter se envolvido em atos sexuais com Giuffre.