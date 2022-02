Elizabeth II pede que Camilla, no futuro, seja chamada de rainha

A rainha Elizabeth II completou neste domingo, 6, 70 anos de reinado, alcançando assim o posto de monarca que mais tempo ficou no poder na história do Reino Unido. A marca que celebra o Jubileu de Platina da soberana de 95 anos foi usada por ela para prestar apoio a seu filho Charles e sua esposa, Camilla, e pedir que, no futuro, ela seja chamada de rainha Camilla.

“Gostaria de agradecer a todos pelo apoio. Sou eternamente grata pela lealdade e afeto que continuo a receber”, disse ela no discurso. “E, quando chegar o tempo, que meu filho Charles se torne rei, eu sei que vocês darão a ele e à sua esposa Camilla o mesmo apoio destinado a mim. Este é meu desejo que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte.”

O anúncio muda os rumos iniciais do que havia sido proposto para a Duquesa da Cornuália. Segunda esposa de Charles, que se divorciou de Diana – estado civil que, no passado, o impediria de assumir a coroa – Camilla se casou com o príncipe de Gales em 2005. Na ocasião, foi anunciado que ela, que também era divorciada, seria tratada como princesa consorte quando o primogênito da rainha se tornar rei. A decisão estava ligada ao clima de dor ainda recente da morte de Diana, em 1997 – tanto que o título de princesa de Gales não foi transferido para Camilla.