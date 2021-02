Democrata Alexandria Ocasio-Cortez revela ter sofrido agressão sexual

A deputada americana Alexandria Ocasio-Cortez, integrante da ala de esquerda e estrela em ascensão dentro do Partido Democrata, revelou na segunda-feira, 1, ter sido vítima de uma agressão sexual, em um emocionado vídeo público em sua conta no Instagram. Durante a transmissão ao vivo, a congressista eleita por Nova York também relatou o que sentiu durante a invasão ao Capitólio por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, em 6 de janeiro.

Ambas as experiências, que não são relacionadas, se tornaram um trauma, como reconhece a deputada. Acusando os conservadores que se opõem ao impeachment de Trump de estimular o mesmo tipo de violência que levou ao ataque, a congressista, símbolo da esquerda progressista americana, comparou-os a “abusadores”.

“Eles estão tentando nos dizer para seguir em frente sem prestar contas, sem que se diga a verdade, ou sem enfrentar os danos extremos, a perda de vidas, o trauma”, disse Ocasio-Cortez durante uma transmissão de vídeo ao vivo no Instagram. Cinco pessoas morreram durante a invasão, incluindo um policial.

“Sou uma sobrevivente de uma agressão sexual e não contei isso a muitas pessoas em minha vida”, completou a política, ao comparar os parlamentares que desejam “seguir adiante” após o ataque ao Capitólio com a tática de negação utilizada pelos agressores. “Essas são táticas de abusadores, isso não se trata de diferenças políticas, mas sim de humanidade básica. Como sobrevivente, luto com a ideia de que acreditem”. Ela não deu detalhes sobre quando ou como a agressão sexual aconteceu.

Ocasio-Cortez, alvo frequente da ira e de deboches do ex-presidente Trump, precisou se esconder atrás da porta do banheiro de seu escritório até ser escoltada a outro prédio, onde ficou escondida na sala de uma colega por horas. Ela detalhou ter escutado uma voz masculina procurado por ela enquanto se escondia.

“Pensei que iria morrer”, disse.

A confissão da deputada, que foi assistida por mais de 350.000 pessoas, foi elogiada por sua coragem e honestidade.

A deputada democrata Katie Porter relatou ao canal MSNBC que emprestou um par de tênis à colega de partido durante o ataque, caso ela tivesse que “correr por sua vida”, ao que Ocasio-Cortez respondeu: “Só espero que eu consiga ser mãe. Espero não morrer hoje”.

Mais tarde, Alexandria usou o Twitter para se comunicar.

“A minha história não é a única e nem a mais importante sobre os eventos do dia 6 de janeiro. É apenas mais uma dentre várias que tiveram suas vidas ameaçadas no Capitólio por conta de mentiras, ameaças e violências espalhadas pela covardia daqueles que escolhem ganhos pessoais ao invés da democracia”, escreveu.

My story isn’t the only story, nor is it the central story of what happened on Jan 6th.

It is just one story of many of those whose lives were endangered at the Capitol by the lies, threats, and violence fanned by the cowardice of people who chose personal gain above democracy.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 2, 2021