De volta ao Reino Unido, Meghan Markle discursa sobre ser ‘outsider’

Em seu primeiro discurso desde que rompeu com os deveres da família real, há dois anos, Meghan Markle traçou um panorama na segunda-feira, 5, sobre as inseguranças de quanto participou de outra edição mesmo evento, em 2014. A líderes mundiais e ativistas humanitários no One Young World, ela disse que na época se percebia como “a garota de Suits”, pois antes de se casar com o príncipe Harry, era conhecida pelo drama televisivo americano.

“Tive permissão para entrar, sentar à mesa”, disse Meghan a cerca de 2.000 jovens reunidos. “Fiquei tão impressionada com essa experiência que acho que até salvei meu pequeno marcador de lugar de papel com meu nome nele”.

Segundo ela, isso era “apenas prova – prova de que eu estava lá, prova de que pertencia, porque a verdade era que eu não tinha certeza de que pertencia”.

Apesar de ter revelado suas passadas inseguranças como o fato de se ver “a garota de Suits”, a duquesa mostrou que hoje em dia se sente confiante em ser Meghan Markle.

O casal anunciou o rompimento com as atividades da família real em 2020. Inicialmente, houve uma tentativa por parte de Harry, duque de Sussex, em firmar um acordo para que algumas funções reais fossem mantidas enquanto eram livres para buscar empreendimentos comerciais. No entanto, a rainha Elizabeth optou por vetar a concessão em prol de um melhor controle sobre a marca real.

Desde então, o casal construiu uma nova vida na Califórnia e arrecadou dezenas de milhões de dólares em negócios com empresas de mídia como Netflix e Spotify. Nesse meio tempo, os embates entre eles e a família real continuaram.

Em um novo episódio de seu podcast lançado nesta terça-feira, 6, ela rejeitou comentários de que teve sorte que o príncipe Harry a escolheu como sua noiva, afirmando que eles foram extremamente “estereotipados”.

Meghan fez os comentários ao entrevistar a atriz norte-americana Mindy Kaling sobre as alegrias, desafios e estigmas de ser uma mulher solteira.

A ex-atriz relatou que, quando ela e Harry ficaram noivos, “todo mundo ficou tipo: ‘Oh, meu Deus, você tem tanta sorte, ele escolheu você’. Em um certo ponto, depois de ouvir um milhão de vezes, você fica tipo: ‘Bem, eu o escolhi também'”.

“Mas, felizmente, tenho um parceiro que estava contrariando essa narrativa para mim, dizendo: ‘Eles entenderam tudo errado. Eu sou o sortudo porque você me escolheu'”, completou.

Meghan também afirmou que esses comentários acabam alimentando a ideia de que “você está esperando que alguém lhe diga que você é bom o suficiente, em vez de saber que você é bom suficiente por conta própria”.

O lançamento do episódio coincidiu com o momento em que o casal chegou a Düsseldorf, no leste da Alemanha, para a contagem regressiva dos Jogos Invictus, que serão realizados na cidade no próximo ano. O casal foi recebido com tapete vermelho por centenas de torcedores e participou de uma caminhada. Harry também deu um discurso promovendo os jogos, fundados por ele, para militares feridos e veteranos.

