Das mãos de princesa, Daniel Craig recebe mesma medalha que James Bond

Mostrando que, de vez em quando, a vida realmente imita a arte, o ator Daniel Craig foi condecorado nesta terça-feira, 18, com a Ordem de São Miguel e São Jorge. A honraria, entregue em audiência no Castelo de Windsor pela princesa Anne, é a mesma já recebida pelo personagem James Bond.

A escolha do ator foi feita com base na notável contribuição ao cinema e ao teatro do Reino Unido, segundo comunicado da família real. Nascido na cidade inglesa de Chester, perto da fronteira com o País de Gales, Craig estrelou os últimos cinco filmes do espião 007, começando por “Casino Royale”, em 2006, e terminando em “No Time To Die”, em 2021.

We’ve been expecting you… 🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL — The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022

A Ordem de São Miguel e de São Jorge foi criada em abril de 1818 por Jorge VI, o então príncipe de Gales, com o fim de distinguir cidadãos por feitos relevantes para a sociedade britânica.

Nos filmes da saga de James Bond, baseados nos livros escritos por Ian Fleming, o espião sempre esteve envolvido com a monarquia e representava a agência MI5, cujo lema é Regnum defende (latim para “Defenda o Reino”).

Na vida real, também não foi muito diferente. Em 1967, por exemplo, a então rainha Elizabeth II se encontrou com Sean Connery, um dos atores que interpretou o personagem, na pré-estreia de “You One Live Twice”. Nos 40 anos da série de filmes, em 2002, ela participou de um evento do lançamento de “Die Another Die”.

A relação mais memorável entre Bond e a realeza, no entanto, aconteceu em 2012, ano que marcou o Jubileu de Diamante de Elizabeth II e os 50 anos dos filmes. Na ocasião, a então monarca participou de um curta metragem especial e atuou ao lado de Daniel Craig para a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres.

Daniel Craig chegou a dizer em entrevistas que a rainha não só foi uma presença ilustre, como tinha bom humor e fez uma piada com ele. “Estávamos tirando as fotos oficiais e ela falou sobre mim: ‘ah, não, ele é desses que não sorri para fotos'”, contou o ator.