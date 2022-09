O dia em que a rainha Elizabeth II foi atriz – e encantou James Bond

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A rainha Elizabeth II encontrou no humor e na auto-ironia – uma especialidade dos ingleses – formas de manter os súditos mais perto da realeza. Em um exemplar icônico dessa postura, a monarca estrelou um esquete, em 2012, ao lado de Daniel Craig, o mais recente intérprete de James Bond. O vídeo usado para a abertura dos jogos olímpicos daquele ano mostra o agente secreto conduzindo Sua Majestade para o evento.

Em entrevista para a BBC, o roteirista Frank Cottrell-Boyce, que escreveu o curta dirigido por Danny Boyle, disse que, inicialmente, a ideia era usar uma atriz interpretando a rainha. Mas quando a produção foi pedir detalhes sobre a roupa que a monarca usaria no evento descobriu que a própria gostaria de participar. No set, a rainha ainda pediu ao diretor que ela tivesse uma fala. “Boa noite, senhor Bond”, diz ela, quando o 007 aparece em sua porta no Palácio de Buckingham.

Daniel Craig chegou a dizer em entrevistas que a rainha não só foi uma presença ilustre, como tinha bom humor e fez uma piada com ele. “Estávamos tirando as fotos oficiais e ela falou sobre mim: ‘ah, não, ele é desses que não sorri para fotos'”, contou o ator.

Cottrell-Boyce voltou a trabalhar com a rainha em um outro esquete, lançado este ano, no qual ela toma chá com o famoso ursinho inglês Paddington. “Ela teve mais falas nesse vídeo e estava evidentemente feliz. Não era um trabalho fácil, porque o Paddinton não está ali de verdade, então ela mostrou ter técnica e um ótimo timing para a comédia”, disse ele.