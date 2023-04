Dalai Lama pede desculpas depois de pedir para menino ‘chupar sua língua’

O líder espiritual do Tibete, Dalai Lama, se desculpou publicamente nesta segunda-feira, 10, depois de um vídeo que o mostra perguntando a uma criança se ela queria “chupar sua língua” viralizou. A mensagem de desculpas foi endereçada à criança e sua família “pela dor que suas palavras podem ter causado”.

“Sua Santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta o incidente”, disse seu gabinete em um comunicado.

Além da pergunta, o vídeo também mostra Dalai Lama beijando a criança na boca. A filmagem gerou críticas nas redes sociais e muitos usuários julgaram a atitude do líder espiritual como inapropriada e perturbadora.

NEW 🚨 Dalai Lama apologises for asking boy to suck his tongue READ: https://t.co/plL62X3zZY pic.twitter.com/3zv8EwxeWS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 10, 2023

No vídeo, o menino é visto perguntando se pode abraçar o Dalai Lama. O líder aponta para sua bochecha, dizendo “primeiro aqui” e o menino beija sua bochecha e lhe dá um abraço. Em seguida, enquanto segurava a mão do menino, Dalai Lama acena para seus lábios e diz “acho que aqui também” e beija o menino na boca.

Ele também encosta sua testa com a da criança antes de colocar a língua para fora, dizendo “e chupa a minha língua”. Enquanto algumas pessoas riem, o menino mostra a língua antes de se afastar. No Tibete, colocar a língua para fora é considerada uma forma de saudação.

Por fim, o líder espiritual ainda fala com o menino por mais algum tempo, dizendo para prestar atenção nos “seres humanos bons que criam paz e felicidade”.

O incidente ocorreu no templo do Dalai Lama em Dharamshala, no norte da Índia, no dia 28 de fevereiro. Ele interagiu com cerca de 120 alunos que concluíram um programa de treinamento de habilidades organizado pela Fundação M3M, o braço filantrópico da empresa imobiliária M3M Group.

Essa não foi a primeira polêmica envolvendo do líder espiritual tibetano. Em 2019, seu gabinete se desculpou depois que o líder disse à BBC em uma entrevista que qualquer futura mulher Dalai Lama deveria ser “atraente”.

Após uma revolta contra o domínio da China no Tibete, em 1959, o Dalai Lama passou a viver exilado na Índia.