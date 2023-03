Crise de overdose nos EUA é por ‘falta de abraço’, diz presidente mexicano

Em uma declaração provocativa sobre a crise do fentanil, um opioide sintético traficado por cartéis mexicanos para os Estados Unidos, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta sexta-feira, 17, que as famílias americanas são as verdadeiras culpadas pelas overdoses causadas pelas drogas por não apoiarem seus filhos o suficiente.

“Há muita desintegração de famílias, há muito individualismo, falta amor, fraternidade, abraços e abraços”, comentou López Obrador. “É por isso que eles [autoridades dos EUA] deveriam dedicar fundos para tratar das causas”. ]

Atualmente, autoridades calculam que cerca de 70.000 pessoas morrem por ano de overdose de opioides nos Estados Unidos.

De acordo com Obrador, os valores familiares foram destruídos nos EUA porque os pais não permitem que seus filhos morem em casa por tempo suficiente. Além disso, ele também negou que o México produza fentanil .

No entanto, segundo alguns especialistas, o cenário não se repete no México porque os cartéis ganham muito dinheiro com o mercado americano e não veem necessidade de vender fentanil dentro do país. Os traficantes mexicanos costumam vender apenas metanfetamina no país, onde a droga é mais popular porque supostamente ajuda as pessoas a trabalharem mais.

Os Estados Unidos já pediram que o México designe as gangues de drogas mexicanas como organizações terroristas. Porém, alguns republicanos acreditam que seja necessário uma abordagem mais agressiva e são a favor de usar os militares dos EUA para reprimir os cartéis mexicanos.

Na quarta-feira 15, o líder mexicano classificou as políticas antidrogas dos EUA como um fracasso e propôs a proibição em ambos os países do uso de fentanil na medicina, embora poucas quantidades da droga passe dos hospitais para o mercado ilegal.

As autoridades americanas estimam que a maior parte do fentanil ilegal é produzida em laboratórios mexicanos clandestinos. Há apenas alguns relatos isolados sobre o tráfico de fentanil medicinal, que é usado como anestésico em cirurgias e outros procedimentos.

