Crianças ficam presas a 274 metros de altura em teleférico no Paquistão

Depois do cabo de um teleférico se romper no Paquistão nesta terça-feira, 22, seis crianças e dois adultos ficaram presos a 274 metros de altura sobre uma região montanhosa no noroeste do país. Uma operação de resgate está em andamento no local.

As crianças estavam indo para a escola pela manhã, na província de Khyber Pakhtunkhwa, quando um dos cabos do teleférico se rompeu. De acordo com uma entrevista de um dos passageiros ao jornal paquistanês Geo News, dois dos estudantes no teleférico perderam, depois recuperaram, a consciência.

O passageiro, identificado apenas como Gulfaraz, pediu para as autoridades estaduais tomarem providências. Segundo ele, os alunos, com idades entre os 10 e os 15 anos, não têm sequer água potável.

+ Estado Islâmico assume autoria de ataque com 54 mortos no Paquistão

O vice-comissário do distrito, Tanveer Ur Rehman, disse que o primeiro a chegar no local foi um helicóptero de vigilância, seguido de uma aeronave maior para garantir que havia espaço suficiente para transportar todos os resgatados. A equipe de emergência deu aos passageiros medicamentos para o coração e para náusea após relatos de vômitos das crianças.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, circulam vídeos de um membro da equipe de resgate sendo baixado do helicóptero em direção ao teleférico atingido, que está pendurado em um ângulo íngreme.

#Battagram, Khyber Pakhtunkhwa, #Pakistan: 🇵🇰 Almost 11 hours have passed since 7 school children & a teacher were trapped almost 2,000 feet above the ground, hanging by one cable after the other two have snapped. 1/3 pic.twitter.com/K5v5jVYaSl — The Strategic Syndicate (@SyndicatePSF) August 22, 2023

+ Explosão de bomba em comício no Paquistão deixa pelo menos 40 mortos

Ur Rehman afirmou que os helicópteros vão permanecer parados no ar até que a operação de resgate seja concluída, pois a movimentação das aeronaves faz com que o cabo restante se mexa. O teleférico conecta duas comunidades da região e funciona com dois cabos, um dos quais rompeu.

Muitas crianças que vivem em partes remotas e montanhosas da província de Khyber Pakhtunkhwa dependem de teleféricos para ir e voltar da escola. Alguns deles não têm manutenção regular e podem ser uma forma arriscada de transporte.

O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar-ul-Haq Kakar, ordenou em um comunicado que todos os “teleféricos dilapidados e fora de conformidade” fechassem imediatamente.

Continua após a publicidade

Siga