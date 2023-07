Criança morre após carro bater em escola infantil em Londres

Uma criança morreu depois que um carro colidiu nesta quinta-feira, 6, contra uma escola primária em Wimbledon, no sudoeste de Londres, no Reino Unido. A Polícia Metropolitana da capital inglesa informou que o acidente também deixou outras seis crianças e dois adultos feridos.

De acordo com as autoridades locais, a motorista do veículo, uma mulher de 40 anos, foi “presa sob suspeita de causar a morte por direção perigosa”. Imagens aéreas, feitas por emissoras de televisão locais, mostraram pilhas de mesas e cadeiras em desordem através dos escombros.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, chamou a grave colisão de “absolutamente devastadora”. Nas redes sociais, declarou que seu “coração está com todos os afetados” e pediu que a população evite a área para permitir acesso livre aos serviços de emergência.

“Uma investigação está em andamento para entender todas as circunstâncias e continuo em contato próximo com a Polícia Metropolitana e outros serviços de emergência”, disse Khan.

+ Ativistas do clima interrompem Wimbledon duas vezes em protestos

The incident at a primary school on Camp Road in Wimbledon is truly horrific. My thoughts are with all those affected.

I am in close contact with emergency services – please follow @MPSMerton for updates. https://t.co/JRa9Xq31Vs

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 6, 2023