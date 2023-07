Ativistas do clima interrompem Wimbledon duas vezes em protestos

Manifestantes do grupo Just Stop Oil interromperam duas vezes partidas de tênis no terceiro dia do torneio de Wimbledon, no Reino Unido, nesta quarta-feira, 5. Os ativistas jogaram fita adesiva laranja misturada com peças de quebra-cabeças na quadra durante os jogos.

O primeiro incidente ocorreu durante a disputa entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o japonês Sho Shimabukuro. Dois manifestantes correram para a quadra segurando caixas marcadas como quebra-cabeças e espalharam o material pelo chão. Um dos manifestantes cobriu grande parte da quadra.

O grupo postou um vídeo do protestos nas redes sociais. No clipe, é possível ver a ação dos manifestantes e ouvir as vaias do público nas arquibancadas.

🎾 BREAKING: Just Stop Oil Disrupt @Wimbledon 🎉 “Once more, orange clouds hang over a British sporting event this summer—this time it’s ticker tape rather than paint dust, but it is an intrusion and will need sorting out.” 🚷 Sign up to take action at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/2iaoo6GNdO — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 5, 2023

Um dos manifestantes sentou de pernas cruzadas na grama, antes de ser retirado pela equipe de segurança, em meio às vaias da multidão. que assistia à partida de tênis. Depois disso, o local foi varrido e parecia não haver danos.

“Após um incidente na quadra 18, dois indivíduos foram presos sob suspeita de invasão agravada e danos criminais e esses indivíduos agora foram removidos do campo”, disseram os organizadores de Wimbledon, após o primeiro incidente. “O jogo na quadra foi temporariamente interrompido e, após uma suspensão do jogo devido a um atraso na chuva, o jogo está prestes a recomeçar.”

Mais tarde, na mesma quadra de exibição que é dominada por um terraço usado por emissoras de televisão, a partida entre a britânica Katie Boulter e a australiana Daria Saville foi interrompida por um caso semelhante. Desta vez, um manifestante espalhou fita adesiva na quadra antes de ser arrastado por três seguranças. O jogo recomeçou depois que todo o material foi varrido da quadra, com as duas jogadoras ajudando no processo.

Nas redes sociais, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou que um homem e uma mulher estavam sob custódia. A segurança foi reforçada para o Grand Slam na quadra de grama, uma das joias do verão esportivo britânico, após uma série de protestos em eventos de alto nível na Europa.