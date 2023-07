Queridinho do rei Charles, renomado espumante britânico chega ao Brasil

Favorito do rei Charles III, o espumante Gusbourne Exclusive Release Brut chegou às prateleiras brasileiras, marcando a primeira importação de um vinho britânico. Com notas cítricas, a garrafa promete uma experiência refrescante e é encontrada na média de R$ 549 no Brasil, um valor elevado quando comparado ao estipulado no Reino Unido, por volta de 29 libras (cerca de R$ 178).

A bebida é produzida pela vinícola Gusbourne, em West Sussex, a partir das uvas Pinot Noir, Chardonnay e Meunier. O método utilizado para a fabricação segue os empregados pelos vizinhos franceses, no qual duas fermentações são realizadas: uma em amplas barricas e outra na própria garrafa.

Com 91 pontos na International Wine & Spirit Competition (IWSC), é recomendado que a bebida seja acompanhada por bruschettas e canapés, bem como por sobremesas com chocolate branco e frutas. Ela foi servida, inclusive, durante as comemorações da coroação do monarca, em maio. A empresa também é responsável por elaborar os rótulos para loja do Palácio de Buckingham.

+ Inspirado em espumantes clássicos, primeiro rótulo inglês chega ao Brasil

Não é a primeira vez, no entanto, que um membro da realeza britânica elege a Gusbourne como queridinha. Celebrado em 2022, o Jubileu da rainha Elizabeth II contou com edições especiais de espumantes da mesma vinícola. De origem familiar, a empresa iniciou a produção de espumantes há quase 20 anos e, atualmente, é responsável por cerca de 90 hectares de plantações na Inglaterra.

Assumindo uma estratégia inédita, o Exclusive Release Brut foi elaborado em meio à pandemia de Covid-19, em uma tentativa de conquistar um novo público. A decisão parece ter rendido frutos: desde então, ganhou a Medalha de Ouro e o Vintage English Sparkling Trophy no International Wine Challenge, no ano passado.

Além do espumante, o rei Charles é conhecido por manter o hábito de apreciar outras bebidas alcoólicas. Segundo o especialista em monarquia britânica, Gordon Rayner, o rei consome diariamente o drinque dry martini, um coquetel seco a base de gin e vermute, decorado com azeitonas ou casca de limão.

A rainha Camila, em contrapartida, parece gostar mais dos vinhos, abrindo mão dos destilados apreciados pelo marido.

