Garoto de 5 anos atravessa frio de -35°C para salvar irmão no Alasca

Um menino de 5 anos de idade salvou sua vida e a de seu irmão de apenas 18 meses depois que um apagão atingiu sua casa no Alasca, Estados Unidos, na última terça-feira 3, quando a temperatura chegou a -35°C. Sem energia e, consequentemente, aquecedor, as crianças sozinhas em casa. Diante do esfriamento, o garoto casa saiu descalça e andou quase 1 quilometro com o bebê no colo até alcançar a residência do vizinho mais próximo.

Segundo a polícia, o menino saiu de casa usando apenas meias nos pés e roupas leves, que não o protegiam do frio. As duas crianças atravessaram cerca de 800 metros até a casa de um vizinho na remota e pequena Venetie, uma vila de aproximadamente 175 moradores.

Ao chegarem no destino, apresentavam machucados decorrentes do frio que enfrentaram. Os vizinhos imediatamente chamaram as autoridades, e a polícia enviou um avião até a vila para resgatar as crianças.

Segundo um comunicado divulgado pela polícia local na sexta-feira 6, as crianças estavam sozinhas em casa quando o apagão atingiu a casa e desligou os aquecedores. Não se sabe exatamente quanto tempo os menores ficaram sem cuidados.

Uma mulher, identificada como Julie Peter, de 37 anos, foi presa sob acusações de abandono de menor e de colocar as vidas das crianças em risco. A polícia não esclareceu se Peter é parente ou apenas responsável legal das crianças. Ela foi levada para uma prisão na cidade de Fairbanks.