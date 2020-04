Covid-19: Mais de 167.000 pessoas no Peru querem deixar os centros urbanos

Em isolamento social desde o início de março para conter o avanço dos surtos de Covid-19, milhares de peruanos estão fugindo dos centros urbanos do país devido a problemas financeiros. Embora o governo de Martín Vizcarra tenha aprovado o empréstimo de 300 milhões de soles peruanos (488 milhões de reais) a pequenas e médias empresas, uma pesquisa do think tank Instituto de Estudos Peruanos aponta que mais de 30% dos peruanos estão desempregados.

Pelo menos 167.000 de pessoas entraram com um pedido oficial às autoridades locais, como demanda o governo peruano, para poder deixar os centros urbanos.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

O medo dos surtos da Covid-19 também está entre os principais motivos do êxodo. Dentre os cerca de 37.000 casos confirmados no Peru — que é o segundo país na América do Sul mais atingido pela pandemia em número de enfermos, depois do Brasil —, mais de 60% se concentra na capital, Lima. Ao todo, mais de 1.000 pessoas morreram em decorência da Covid-19 no Peru.

Para impedir o avanço da doença no país, o governo permite sair das cidades apenas aqueles que testarem negativo para o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Famílias estão dormindo nas ruas de Lima enquanto aguardam a oportunidade de serem testadas.

Continua após a publicidade

O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Vicente Zeballos, anunciou na semana passada que apenas cerca de 2% dos requerentes conseguiram sair das cidades.