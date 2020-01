Coronavírus: OMS diz que ‘ainda é cedo’ para declarar emergência mundial

A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quinta-feira, 23, que “ainda é muito cedo” para declarar emergência mundial de saúde pública por causa do surgimento do novo coronavírus na China. O surto já provocou a morte de dezoito pessoas e infectou mais de 600, despertando temor de uma propagação global.

A OMS, porém, considerou que, por enquanto, a ameaça ainda está restrita ao território chinês. “O Comitê de Emergência considerou que ainda é muito cedo para decretar emergência de saúde pública internacional”, publicou a entidade. “[A nova mutação do coronavírus] é uma emergência na China”, pois “não há evidência” de transmissão entre pessoas fora do país, afirmou o diretor geral da OMS, Tedros Ghebreyesus.

“A China tem isolado e sequenciado o vírus muito rapidamente e compartilhando as informações com a OMS”, afirmou Ghebreyesus. A entidade afirmou que ainda não sabe a origem do vírus, nem a velocidade com a qual ocorre sua transmissão entre pessoas.