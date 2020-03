Coronavírus: Estados Unidos ultrapassa China, Itália e Espanha em casos

Os casos confirmados do novo coronavírus (SARS-CoV-2) nos Estados Unidos até esta quinta-feira, 26, ultrapassaram os da China, da Itália e da Espanha. Foram registrados 81.488 enfermos, conforme estimativa do jornal americano The New York Times, o que torna os Estados Unidos o epicentro da epidemia. Em termos de mortes, o país está bem atrás das três nações que, até há pouco, eram as mais afetadas pela Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Houve até o momento, 1.170 óbitos.

A China registrou até esta quinta-feira 81.285 casos, com 3.287 mortes. Na Itália, são 80.539 e 8.165 óbitos, e na Espanha, 56.197 casos e 4.145 mortes.

Todos os 50 estados americanos registraram pelo menos um caso da Covid-19. Nova York é o estado mais atingido, com 37.258 enfermos, responde por mais de 45% do total de casos no país e confirmou 387 mortes.

Em comparação, Nova York, com 19 milhões de habitantes, tem mais casos que toda a Alemanha — que, com uma população de 82 milhões, contabilizou 36.508 enfermos e é o quinto país mais atingido no mundo pela pandemia.



O primeiro caso do novo coronavírus nos Estados Unidos foi reportado no final de janeiro no estado de Washington, na costa oeste americana, a cerca de 4.500 quilômetros do estado de Nova York.