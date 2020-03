Coronavírus: 20% da população mundial está em quarentena

Uma em cada cinco pessoas em todo o mundo está em quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, de acordo com o jornal britânico The Guardian. Globalmente, 392.330 pessoas foram infectadas e 17.156 morreram com a Covid-19.

Os primeiros 100.000 casos demoraram 67 dias para ser contabilizados desde que a doença surgiu em dezembro em Wuhan, na China. Os 100.000 últimos casos contabilizados, contudo, foram registrados em apenas quatro dias, segundo o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mas “não somos espectadores impotentes”, disse ele.

Estima-se que 1,7 bilhão de pessoas estão sob ordens para permanecer em casa, enquanto governos de todo o mundo tomam medidas extremas para proteger suas populações.

O último país a decretar o isolamento foi o Reino Unido, nesta segunda-feira 23. Os britânicos foram proibidos de deixar suas casas, a não ser para comprar medicamentos e comida, ou fazer exercícios de forma individual uma vez ao dia. Pessoas que necessitam sair para trabalhar também podem conseguir uma exceção. Todo o comércio não essencial foi fechado.

No Brasil, a quarentena determinada pelo governador de São Paulo, João Doria, começou nesta terça-feira, 24. Serão ao menos quinze dias, até 7 de abril, com todos os serviços não essenciais nos 645 municípios de portas fechadas. Com 30 mortes confirmadas até esta segunda, São Paulo é o estado com mais vítimas causadas pela Covid-19 no Brasil, que tem, ao todo, 34 mortes e 1.891 casos confirmados.