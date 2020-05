Coreia do Sul registra maior aumento de casos de coronavírus em 7 semanas

A Coreia do Sul registrou nesta quarta-feira, 27, o aumento mais expressivo dos casos do novo coronavírus em sete semanas, devido a um surto de contaminação em um armazém nos arredores de Seul. As autoridades anunciaram 40 novos casos, o que eleva a 11.265 o número de pessoas com Covid-19 no país.

Muitos exames de diagnóstico positivos foram registrados nas proximidades da capital. Este é o aumento mais expressivo no país desde 8 de abril, quando foram anunciados 53 casos.

Um foco de contágio, que afetou 36 pessoas, foi identificado dentro de um armazém que pertence a uma empresa de comércio eletrônico de Bucheon, na periferia de Seul, segundo o Centro Sul-Coreano de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC). “Suspeitamos que as regras básicas não foram respeitadas no armazém”, disse o vice-ministro da Saúde, Kim Gang-lip.

“Se as regras não forem aplicadas nos locais de trabalho, isto pode gerar uma contaminação em massa”, recordou, em referência fundamentalmente a medidas de distanciamento e higiene.

O país asiático, que durante algum tempo foi o segundo mais afetado pela Covid-19, também foi tratado como exemplo de combate à epidemia, com uma rápida redução da curva de contaminação. Seul conseguiu controlar a epidemia sem impor um confinamento geral da população graças a uma estratégia de muitos testes de diagnóstico entre a população e o respeito às regras de distanciamento social.

Diante de bons resultados, a Coreia do Sul começou a flexibilizar as restrições de isolamento. As igrejas e os museus reabriram as portas e alguns esportes retomaram as competições, como o beisebol, mas com partidas disputadas sem a presença do público. Nesta quarta-feira, mais de dois milhões de crianças voltaram às aulas.