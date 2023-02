Coreia do Norte lança míssil sobre o Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou um míssil em direção ao Mar do Japão neste sábado, 18, antes dos exercícios conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, previstos para a próxima semana, em Washington. De acordo com o premiê japonês, Fumio Kishida, o projétil caiu na zona econômica exclusiva do país, a oeste de Hokkaido.

Pouco antes do disparo, segundo informações da agência ANSA, o ditador Kim Jong-un havia ameaçado dar uma “resposta sem precedentes” ao evento na capital americana. O ditador norte-coreano alegou que os países aliados têm tentado criar uma espécie de “vórtice de tensão” sem justificativa na comunidade internacional.

Por meio de uma nota, a Casa Branca condenou “fortemente” o novo disparo efetuado pelo regime de Kim Jong-un. “Esse lançamento é uma violação flagrante de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU”, afirma o comunicado.

As tensões militares aumentaram na península coreana depois que a Coreia do Norte se declarou um Estado nuclear “irreversível”, realizando vários testes de armas, apesar das sanções internacionais impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.