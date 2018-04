Conheça o menu do jantar entre Kim Jong-un e o presidente da Coreia do Sul

O governo da Coreia do Sul divulgou nesta terça-feira o cardápio que será oferecido no jantar da cúpula intercoreana, marcada para esta sexta-feira na zona desmilitarizada de Panmunjom, na fronteira do país com a Coreia do Norte. O tradicional macarrão frio norte-coreano está entre as comidas que serão servidas durante o encontro, com direito a um chefe especialista no prato e a uma máquina de fazer macarrão enviados por Kim Jong-un só para executar a iguaria.

O escritório do presidente sul-coreano Moon Jae-in publicou o menu em suas redes sociais, junto com fotos e descrições detalhadas de cada prato, incluindo a região à qual ele pertence e sua inspiração.

O cardápio contém um prato da cidade natal de cada um dos três presidentes sul-coreanos que sediaram uma cúpula intercoreana, além de comidas típicas das terras norte-coreanas. Haverá também pratos da zona desmilitarizada que divide os dois países.

Na última semana, a Coreia do Sul disse que está estudando transformar um armistício de décadas com a Coreia do Norte em um acordo de paz que poderia encerrar as hostilidades entre os dois países iniciadas há mais de 60 anos.

A cúpula desta sexta-feira, a primeira do tipo nos últimos 11 anos, tem como objetivo aproximar os dois países e também preparar terreno para uma reunião entre Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve ocorrer entre maio ou junho deste ano.

Veja os pratos que serão servidos no jantar entre os dois líderes coreanos: