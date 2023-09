Conheça o hotel brasileiro na lista dos 50 melhores do mundo

A Academia dos 50 Melhores Hotéis do Mundo anunciou na terça-feira, 19, seu novo ranking, que inclui um hotel brasileiro, durante uma cerimônia de entrega de prêmios em Londres, na Inglaterra. O primeiro lugar foi concedido ao Passalacqua, localizado na comuna de Moltrasio, na Itália, sendo seguido por Rosewood Hong Kong, na China, e Four Seasons Bangkok, no rio Chao Phraya, na Tailândia. O hotel Rosewood São Paulo, único representante do Brasil na lista, ocupa a 27ª posição.

“É um grande reconhecimento porque somos um hotel independente de propriedade familiar”, disse Valentina De Santis, proprietária do hotel Passalacqua, em entrevista ao programa CNN Travel. “E somos bem pequenos. Acabamos de abrir há um ano.”

A família De Santis comprou a antiga casa do compositor Vincenzo Bellini, uma propriedade do século XVII, na qual “uma família muito nobre do Lago Como passava férias”, em 2018. O hotel foi inaugurado no último ano, tendo recebido uma chuva de críticas positivas desde então.

“Foi realmente inesperado. E estava além dos nossos sonhos chegar ao topo do top 25. Portanto, não poderíamos estar mais orgulhosos”, acrescentou.

A lista, que é divulgada anualmente desde 2002, foi votada por um painel composto por 580 especialistas da indústria espalhados ao redor do globo. A classificação é publicada pela empresa digital William Reed, sediada no Reino Unido, também responsável por disponibilizar os 50 melhores bares e restaurantes do mundo.

No Brasil, o Rosewood São Paulo ocupa edifícios históricos remanescentes, com uma nova torre de jardim vertical do arquiteto Jean Nouvel, ganhador do Prêmio Pritzker. O projeto foi liderado pelo empresário Alexandre Allard e contou com o designer de interiores Philippe Starck. O complexo está localizado na Cidade Matarazzo, no centro de São Paulo.

Outros hotéis receberam prêmios especiais, incluindo duas propriedades no Reino Unido. No 32º lugar, o hotel escocês de Gleneagles, com 850 acres de extensão, recebeu o prêmio Art of Hospitality (Arte da Hospedagem, em português). Além de ocupar a 37ª posição, o inglês Newt, localizado em Somerset, foi agraciado com o prêmio de Melhor Hotel Boutique.

Veja a lista na íntegra:

1. Passalacqua (Moltrasio, Itália)

2. Rosewood Hong Kong (China)

3. Four Seasons Bangkok no rio Chao Phraya (Tailândia)

4. The Upper House (Hong Kong, China)

5. Aman Tóquio (Japão)

6. La Mamounia (Marrakech, Marrocos)

7. Soneva Fushi (Maldivas)

8. One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, México)

9. Four Seasons Firenze (Florença, Itália)

10. Mandarin Oriental Bangkok (Tailândia)

11. Capella Bangkok (Tailândia)

12. The Calile (Brisbane, Austrália)

13. Chablé Yucatán (Chocholá, México)

14. Aman Venice (Veneza, Itália)

15. Singita Lodges (Parque Nacional Kruger, África do Sul)

16. Claridge’s (Londres, Inglaterra)

17. Raffles Singapore (Sentosa, Singapura)

18. Nihi Sumba (Wanokaka, Indonésia)

19. Hotel Esencia (Tulum, México)

20. Le Sirenuse (Positano, Itália)

21. Borgo Egnazia (Savelletri, Itália)

22. The Connaught (Londres, Inglaterra)

23. Royal Mansour (Marrakech, Marrocos)

24. Four Seasons Madrid (Espanha)

25. Aman New York (Estados Unidos)

26. The Maybourne Riviera(Roquebrune-Cap-Martin, França)

27. Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasil)

28. Capella Singapore (Sentosa, Singapura)

29. Le Bristol Paris (França)

30. Park Hyatt Kyoto (Kyoto, Japão)

31. La Réserve (Paris, França)

32. Gleneagles (Auchterarder, Escócia)

33. Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, França)

34. Cheval Blanc Paris (França)

35. Four Seasons Astir Palace Hotel Atenas (Grécia)

36. Soneva Jani (Maldivas)

37. The Newt in Somerset (Bruton, Reino Unido)

38. Amangalla (Forte de Galle, Sri Lanka)

39. Hoshinoya Tóquio (Japão)

40. Desa Potato Head (Seminyak, Bali)

41. Eden Rock (São Bartolomeu, Caribe)

42. The Siam (Bangkok, Tailândia)

43. Badrutt’s Palace (St. Moritz, Suíça)

44. Atlantis The Royal (Dubai, Emirados Árabes Unidos)

45. The Oberoi Amarvilas (Agra, Índia)

46. NoMad London (Inglaterra)

47. The Savoy (Londres, Inglaterra)

48. Equinox New York (Estados Unidos)

49. Six Senses Ibiza (Ilhas Baleares, Espanha)

50. Hôtel de Crillon (Paris, França)

