Congresso dos EUA confirma vitória de Biden nas eleições presidenciais

O Congresso dos Estados Unidos confirmou, na madrugada desta quinta-feira, 7, a vitória do democrata Joe Biden sobre o republicano Donald Trump na eleição presidencial que ocorreu em novembro. Biden, agora, poderá tomar posse no cargo no dia 20 de janeiro.

A sessão começou na quarta-feira, mas foi interrompida após diversos apoiadores de Trump invadirem o Capitólio, provocando cenas de caos e vandalismo na capital americana. Quem ratificou a contagem de votos no Colégio Eleitoral foi o atual vice-presidente Mike Pence, que acumula a função de presidente do Senado.

“Para aqueles que causaram estragos em nosso Capitólio hoje: vocês não ganharam”, disse Pence ao retomar a sessão. “A violência nunca vence. A liberdade vence. Ao nos reunirmos novamente nesta câmara, o mundo testemunhará novamente a resiliência e a força de nossa democracia. E esta ainda é a casa do povo. Vamos voltar ao trabalho”, acrescentou.

Em comunicado, Donald Trump disse que fará uma “transição ordenada” de poder, apesar de “discordar totalmente do resultado da eleição”. “Eu sempre disse que continuaríamos nossa luta para garantir que apenas os votos legais fossem contados. Embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo de nossa luta para tornar a América grande novamente”, disse o atual governante, novamente sem apresentar provas de fraude.

Joe Biden derrotou Donald Trump por uma ampla vantagem no Colégio Eleitoral. Foram 306 delegados a favor do democrata contra 232 para o republicano.