Congressistas dos EUA visitam Taiwan 4 dias após fim de exercício militar

Uma delegação de parlamentares dos Estados Unidos aterrissou em Taiwan neste domingo, 14, apenas 12 dias após uma visita da presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, que contrariou o governo chinês e foi seguida pelo maior exercício militar na região em décadas. Uma delegação de cinco congressistas, liderados pelo senador democrata Ed Markey, de Massachussets, deve encontrar líderes da ilha para discutir a relação entre EUA e Taiwan, a segurança regional, comércio e investimento, entre outros assuntos, segundo o Instituto Americano em Taiwan.

Uma TV taiwanesa mostrou imagens de um avião do governo americano pousando no Aerporto Taipei Songshan, na capital taiwanesa, por volta das 19h deste domingo no horário local (8h no horário de Brasília). Embora não tenha confirmado a identidade de todos a bordo, o Instituto Americano em Taiwan emitiu um breve comunicado logo após o pouso informando que a delegação estaria em Taiwan entre domingo e segunda-feira como parte de uma viagem pela Ásia. O instituto representa o governo americano, que não tem relações diplomáticas oficiais com o governo da ilha. Segundo a agência de notícias AP, os outros membros da delegação são o deputado republicano Aumua Amata Coleman Radewagen (Samoa Americana), e os deputados democratas John Garamendi, Alan Lowenthal (ambos da Califórnia) e Don Beyer (Virginia).

A China, que vê Taiwan como seu próprio território e a considera uma província rebelde, respondeu à visita de Pelosi, no último dia 2, com o disparo de mísseis balísticos e manobras de navios de guerra e aviões militares na área ao redor da ilha. O governo chinês é contra qualquer contato oficial do governo taiwanês com governos estrangeiros, especialmente líderes com cargos de alta representatividade como a presidente da Câmara dos EUA.

Desde então, aviões de guerra têm atravessado o Estreito de Taiwan diariamente mesmo após o anúncio do fim dos exercícios militares. Segundo o Ministério da Defesa taiwanês, houve dez incursões desse tipo apenas neste domingo.