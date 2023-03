Condenado por terrorismo, herói de ‘Hotel Ruanda’ será libertado da prisão

Paul Rusesabagina, que inspirou o filme de Hollywood “Hotel Ruanda” e foi condenado à prisão no país, teve sua sentença alterada pelo presidente ruandês, Paul Kagame, após pedido de clemência. Rusesabagina foi considerado culpado por acusações de terrorismo em setembro de 2021 e foi condenado a 25 anos de prisão.

Rusesabagina, que tem dupla cidadania ruandesa e belga e morava nos Estados Unidos, será libertado no próximo sábado, 25, junto com outras 19 pessoas que foram condenadas na mesma ocasião. Ele foi preso pelas autoridades ruandesas enquanto viajava internacionalmente em 2020, no que sua família alegou ter sido um sequestro.

“Temos o prazer de ouvir as notícias sobre a libertação de Paul. A família espera se reunir com ele em breve”, disse um porta-voz da família de Rusesabagina.

Em 2021, durante seu julgamento, Rusesabagina foi considerado culpado de fazer parte de um grupo terrorista chamado MRCD-FLN e foi condenado a 25 anos de prisão. Dois ataques em 2018, que deixaram nove mortos, são atribuídos ao grupo.

+ Quase 30 anos depois de genocídio em Ruanda, acusado começa a ser julgado

Porém, a Fundação Clooney para a Justiça descreveu o veredicto como um “julgamento espetáculo”, visto que a condenação de Rusesabagina carecia de garantias suficientes de justiça “exigidas pelos padrões internacionais e africanos”. Críticos ao governo afirmam que a condenação foi uma retaliação pelas críticas que ele vinha fazendo com relação ao país.

Continua após a publicidade

“A comutação da sentença não extingue a condenação subjacente”, disse Yolande Makolo, porta-voz do governo de Ruanda. “Ruanda observa o papel construtivo do governo dos EUA na criação de condições para o diálogo sobre esta questão, bem como a facilitação fornecida pelo Estado do Catar”.

+ Em Ruanda, Macron reconhece responsabilidade da França em genocídio de 94

Além de um crítico ferrenho ao presidente Paul Kagame, Rusesabagina ficou conhecido por salvar centenas de ruandeses durante o genocídio do país, em 1994, quando abrigou os grupos perseguidos no hotel que administrava.

A história foi transformada no filme “Hotel Ruanda”, estrelado por Don Cheadle e Sophie Okonedo. O longa foi indicado a três categorias no Oscar, em 2005, incluindo melhor ator para Cheadle, que deu vida a Rusesabagina.

O filme conta como Rusesabagina conseguiu proteger mais de mil pessoas dentro do hotel. Na sangrenta guerra civil do país, mais de 800 mil pessoas do grupo étnico tutsi foram mortas por extremistas do grupo hutu. O conflito durou por volta de 100 dias.