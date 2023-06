Como indiano passou 603 noites em hotel 5 estrelas sem pagar

A polícia da Índia está investigando um suposto fraudador que passou quase dois anos em um hotel cinco estrelas sem pagar. O homem deveria ter saído do estabelecimento no dia seguinte, mas acabou ficando durante 603 noites.

No dia 30 de maio de 2019, Ankush Dutta reservou um quarto no hotel Roseate House, em Nova Délhi com a saída prevista para o dia seguinte. Porém, Dutta estendeu sua estadia até 22 de janeiro de 2021, deixando para trás contas não pagas de $ 70 mil, o equivalente a cerca de R$ 335 mil.

“As contas foram falsificadas para ocultar as dívidas pendentes reais”, disse uma autoridade policial, citada pelo jornal Indian Express.

Os gerentes de hotel também apresentaram uma queixa policial contra vários funcionários por conspiração, falsificação e golpe. Esses funcionários, inclusive o chefe da recepção, Prem Prakash, são suspeitos de manipular sistemas de software internos e favorecer a estadia de Dutta. A conspiração veio a tona durante a verificação dos registros do hotel.

“Os funcionários do hotel supostamente falsificaram, deletaram e adulteraram um grande número de entradas na conta do referido hóspede no sistema de software Opera do hotel. Este sistema é utilizado para manter e monitorar a permanência/visita dos hóspedes e suas contas. As contas foram falsificadas para ocultar as dívidas pendentes reais da administração sênior para evitar a detecção de seus atos ilegais intencionais”, diz a denúncia dos gerentes.

A polícia suspeita que Prakash usou suas credenciais para entrar no sistema e alterar os registros. Especialistas verificaram que Dutta não foi cobrado por pelo menos 52 noites.

Os registros do hotel também mostram que Dutta foi transferido de um quarto para outro, mas sua estadia no hotel foi reduzida em 308 noites para mostrar “menor valor da conta”. O convidado também deu recibos falsos e cheques que não puderam ser sacados.

Prakash e Dutta vão ser interrogados pelas autoridades. O hotel ainda não se pronunciou sobre o caso.