Com poder militar da Rússia, vitória na Ucrânia é ‘inevitável’, diz Putin

Giro VEJA - quarta, 18 de janeiro

O cerco da Justiça aos autores dos ataques golpistas e a reunião de Lula com as centrais sindicais são os destaques do dia

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter presas 140 pessoas envolvidas nos atos golpistas ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro. Outras 60 pessoas, entre as que já tiveram seus casos analisados, foram liberadas. Porém, muitas delas, foram submetidas a medidas cautelares, que vão desde o uso de tornozeleira eletrônica até a proibição de uso de redes sociais