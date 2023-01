Tomada de Soledar escancara possível crise entre Putin e mercenários

O Ministério da Defesa russo anunciou nesta sexta-feira, 13, a tomada da cidade estratégia de Soledar, no leste ucraniano, dando mais um passo em seu objetivo de controlar toda a província de Donetsk. A reivindicação, no entanto, foi rapidamente rejeitada pelo porta-voz das tropas ucranianas no leste, Serhiy Cherevaty, que disse que Moscou estava “dispersando o ruído da informação”.

“Isso não é verdade”, disse Cherevaty em declarações aos meios de comunicação ucranianos. “A luta continua”, disse.

Depois de uma série de confrontos e alguns contratempos para a Rússia, a captura de Soledar é vista como um trampolim para a tomada de Bakhmut, peça-central para captura de Donetsk e, depois, de todo o Donbas.

A aparente vitória, no entanto, teve como efeito colateral uma possível nova crise militar para o presidente Vladimir Putin. Depois que o Ministério da Defesa disse ter tomado a cidade, o líder do grupo mercenário Wagner afirmou que foram suas tropas, e não tropas russas, que completaram o objetivo militar.

Yevgeny Prigozhin emitiu uma nota dizendo que a reputação de sua empresa foi manchada por “funcionários que querem permanecer em seus lugares”. Para ele, o governo e a mídia não deram crédito aos seus combatentes.

Pouco tempo depois, Andrei Troshev, comandante sênior do grupo, acusou o governo de roubar “realizações de outras pessoas”.

“Soledar foi conquistada apenas com o esforço dos combatentes do grupo Wagner. Não há necessidade de insultar os combatentes humilhando seus esforços”, disse Troshev.

Horas depois, o Ministério da Defesa afirmou que “devido aos questionamentos da imprensa”, o ataque a Soledar “foi feito com sucesso junto às ações altruístas de unidades voluntárias da companhia militar privada Wagner”.

A cidade foi reduzida a escombros. Segundo o chefe da administração militar ucraniana local, Pavlo Kyrylenko, cerca de 559 civis, incluindo 15 crianças, ficaram presos em Soledar enquanto a batalha brutal se desenrolava.

A captura de Soledar não deve mudar rapidamente a batalha no leste, que tem sido custosa e desgastante para a Rússia. Porém, a conquista daria forças para Moscou, que conseguiria novos lugares para posicionar armas e pessoal.Além disso, a tomada da região aumentaria as chances de cercar Bakhmut pelo norte e poderia pressionar as linhas de abastecimento ucranianas que correm em direção à cidade.

