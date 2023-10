Colômbia expande buscas por pai sequestrado de jogador do Liverpool

Mais de 120 soldados, apoiados por policiais, participam das buscas no norte da Colômbia pelo pai do atacante Luis Díaz, da seleção colombiana de futebol e do Liverpool, da Inglaterra. O pai do atleta foi sequestrado no sábado e, segundo a mídia colombiana, teria sido feito em um posto de gasolina por homens armados.

Segundo o diretor-geral da Polícia Nacional da Colômbia, William René Salamanca Ramírez, as buscas se concentram principalmente na cidade de Barrancas, na região norte do país. A mãe do atacante, Cilenis Marulanda, foi sequestrada no mesmo momento, mas foi resgatada pouco depois.

Ramírez afirmou ainda que as forças estão vasculhando a área rural ao redor da cidade, e uma recompensa de até 200 milhões de pesos, cerca de R$ 2.880.248,81, está sendo concedida por informações que ajudem a levar ao resgate.

O jogador acompanha as investigações direto da Colômbia, onde está em contato direto com as autoridades, desde o ocorrido. Por conta do episódio, ele ficou de fora da vitória do seu time por 3 x 0 contra o Nottingham Forest, no último domingo, na Premier League.

Durante um dos gols, os companheiros ergueram a camisa 7, que leva o nome de Díaz, o que comoveu o técnico do time, Jurgen Klopp. Em entrevista coletiva, depois da partida, o técnico disse que o clube está fazendo de tudo para apoiar o atleta.

A repercussão do caso mobilizou o mundo do futebol, e até o presidente da Fifa, Gianni Infantino, manifestou sua solidariedade ao esportista em sua conta no Instagram.

“Em nome da Fifa e da comunidade global do futebol, gostaria de enviar o nosso apoio e orações a Luis Díaz, à sua família e amigos nestes momentos difíceis”, disse o chefe da entidade máxima do futebol.

