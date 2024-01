Colisão de trens na Indonésia deixa ao menos quatro mortos e 42 feridos

Uma colisão entre dois trens na província de Java Ocidental, na Indonésia, matou ou menos quatro pessoas e deixou outras 42 feridas nesta sexta-feira, 5, de um total de quase 500 passageiros. A polícia local afirmou que a causa do acidente ainda está sob investigação.

As emissoras locais capturaram imagens de passageiros sendo ajudados a deixar os vagões dos trens, alguns dos quais descarrilaram completamente, bem como vídeos aéreos do acidente.

Resgate e investigação

Ibrahim Tompo, porta-voz da polícia da província de Java Ocidental, afirmou que os quatro mortos eram membros da tripulação dos trens. Segundo ele, um total de 478 passageiros estavam a bordo dos comboios no momento do acidente.

O porta-voz acrescentou que dois membros da tripulação morreram depois de terem sido espremidos entre vagões, “mas um corpo ainda não pôde ser retirado do local porque ainda estava enterrado nos escombros”.

A polícia local informou que ambulâncias se reuniram ao redor do acidente para levar os feridos ao hospital logo após a colisão, às 6h03 do horário local (20h03 em Brasília, do dia anterior), perto da capital da província, Bandung.

A causa da colisão não ficou clara imediatamente. A operadora ferroviária PT KAI e o governo provincial disseram que irão investigar o ocorrido, em colaboração com autoridades de segurança dos transportes.

Histórico de acidentes

Acidentes de transporte terrestre são considerados comuns na Indonésia. Em 2010, uma colisão entre dois trens matou 36 pessoas, enquanto outras 50 ficaram feridas, o incidente mais mortal do tipo nos últimos anos.

Em dezembro do ano passado, uma linha da periferia de Bandung atingiu um carro perto da cidade, matando cinco pessoas. Um mês antes, 11 pessoas morreram após a colisão entre um trem e um micro-ônibus na província de Java Oriental.