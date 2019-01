Coletes amarelos pedem que partidários esvaziem contas bancárias na França

Ativistas do movimento que ficou conhecido como “coletes amarelos” na França encorajaram que os partidários esvaziassem suas contas bancárias nesta quarta-feira, enquanto o governo pediu aos cidadãos que expressassem seu descontentamento em um debate nacional, e não em manifestações nas ruas de Paris. “Iremos pegar o nosso pão de volta. Vocês estão ganhando dinheiro com a nossa massa e estamos cansados”, disse o manifestante Maxime Nicolle, em um vídeo.

Os coletes amarelos disseram esperar que a ação obrigue o governo francês a atender às demandas do movimento, especialmente dando aos cidadãos o direito de propor e de votar novas leis. Enquanto isso, o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, deu detalhes nesta quarta-feira de um “grande debate” que o governo planeja começar na próxima semana em todas as regiões do país. “Queremos que os debates sejam ricos, imparciais e frutíferos”, afirmou.

Os debates se concentrarão em quatro tópicos principais: mudança climática, questões democráticas, impostos e serviços públicos, afirmou Philippe. Qualquer um pode propor um evento local e uma plataforma de internet fornecerá outro local para discussão.

O presidente Emmanuel Macron propôs os debates como uma forma de o governo ouvir e responder às reclamações centrais dos coletes amarelos. Ele também anunciou 10 bilhões de euros em medidas para aumentar o poder de compra das famílias a fim de conter novos protestos em solo francês.