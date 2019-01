Coletes amarelos voltam às ruas da França para desafiar governo

zoom_out_map 1/50 Maniestantes com coletes amarelos carregam fotógrafo ferido durante protestos contra o governo em Paris, capital da França - 05/01/2019 (Zakaria Abdelkafi/AFP)

Manifestante queima latão de lixo durante protesto contra o governo, em Rouen, na França - 05/01/2019 (Charly Triballeau/AFP)

Manifestante com colete amarelo carrega bandeira francesa durante protestos contra o governo em Marselha - 05/01/2019 (Jean-Paul Pelissier/Reuters)

Manifestetes com coletes amarelos protestam contra o governo em Paris, capital da França - 05/01/2019 (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Manifestantes com coletes amarelos protestam contra o governo em Marselha, na França - 05/01/2019 (Jean-Paul Pelissier/Reuters)

Manifestantes fazem pirâmide humana durante protesto contra o governo em Paris, capital da França - 15/12/2018 (Christophe Archambault/AFP)

Manifestantes com coletes amarelos protestam contra o governo em Nantes, na França - 15/12/2018 (Sebastien Salom-Gomis/AFP)

Bombas de gás lacrimogêneo são arremessadas contra manifestantes vestidos com coletes amarelos, durante protesto contra o governo realizado em Nantes, na França - 15/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

Manifestante com colete amarelo chuta artefato arremessado por policiais franceses durante protesto contra o governo em Paris 15/12/2018 (Sameer Al-Doumy/AFP)

Policiais franceses entram em confronto com manifestante durente protesto contra impostos em Nantes, na França - 15/12/2018 (Sebastien Salom-Gomis/AFP)

Mulher vestida como "Marianne", símbolo da França, é vista na frente de policiais franceses durante protesto contra o governo em Paris - 15/12/2018 oit Tessier TEMPLATE OUT (Benoit Tessier/Reuters)

Manifestantes protestam contra altos impostos em Longeville-lès-Saint-Avold, no leste da França - 15/12/2018 (Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

Manifestantes com coletes amarelos são refletidos em óculos durante protesto contra o governo realizado em Bordeaux, oeste da França - 15/12/2018 (Georges Gobet/AFP)

Estudantes protestam contra as reformas da educação do governo em Marselha, sul da França - 05/12/2018 (Gerard Julien/AFP)

Estudantes protestam contra as reformas da educação do governo em Marselha, sul da França - 05/12/2018 (Gerard Julien/AFP)

Estudantes protestam contra a reforma da educação proposta pelo governo de Emmanuel Macron, em frente a uma escola em Bayonne, no sudoeste da França - 06/12/2018 (Bob Edme/AP)

Alunos do ensino médio bloqueiam a entrada da escola secundária Lycee Henri IV para protestar contra o plano de reforma da educação do governo francês, em Paris - 06/12/2018 (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Estudantes secundaristas colocam fogo em uma barricada em frente à escola de François Mauriac durante uma manifestação contra as reformas do governo na Educação em Bordeaux, sudoeste da França - 04/12/2018 (Nicolas Tucat/AFP)

Manifestante é visto com uma bomba de gás lacrimogêneo durante a manifestação contra a alta dos impostos sobre o diesel - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

Motoristas de ambulâncias acendem sinalizadores nas cores da bandeira da França durante manifestação na Place de la Concorde em Paris - 03/12/2018 (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Funcionário da prefeitura de Paris trabalha para limpar uma pichação que pede a renúncia do presidente Emmanuel Macron no Arco do Triunfo no dia seguinte a uma manifestação, em Paris - 03/12/2018 (Thibault Camus/AP)

Oficiais da polícia de choque permanecem em posição durante confrontos com manifestantes na Champs-Elysées em Paris - 01/12/2018 (Lucas Barioulet/AFP)

Carro fica destruído nos arredores do liceu Jean-Pierre Timbaud depois de ser incendiado por estudantes que protestavam contra as reformas do governo francês no norte de Aubervilliers, subúrbio de Paris - 03/12/2018 (Thomas Samson/AFP)

Manifestante usa uma máscara de Guy Fawkes perto de uma barricada em chamas durante protesto dos coletes amarelos (Gilets jaunes) contra o aumento dos preços do diesel e do custo de vida em Paris - 01/12/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP)

Policial corre durante protesto contra o aumento dos preços do diesel e do custo de vida em Paris - 01/12/2018 (Lucas Barioulet/AFP)

Um manifestante de colete amarelo e máscara de gás balança uma bandeira da França próximo ao Arco do Triunfo, em Paris, durante protesto - 01/12/2018 (Kamil Zihnioglu/AP)

Manifestantes vestindo coletes amarelos, um símbolo de um protesto de motoristas franceses contra impostos mais elevados sobre o diesel, passa perto de um carro em chamas durante os protestos perto da Place de l'Etoile em Paris, França - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

Manifestantes de colete amarelo são vistos próximos a um carro em chamas durante protesto na Place de l'Etoile em Paris, França - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

Vista aérea mostra confronto entre manifestantes de coletes amarelos e policiais durante um protesto contra medidas do governo francês - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

Manifestante segura uma bandeira francesa em meio à fumaça de gás lacrimogêneo durante protesto contra o aumento dos preços do diesel e do custo de vida em Paris - 01/12/2018 (//AFP)

Uma nuvem de gás lacrimogêneo flutua proximo ao Arco do Triunfo, em Paris, enquanto manifestantes protestam contra a alta do preço dos combustíveis - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

Manifestantes queimam madeiras durante um protesto contra o governo em Paris, na França - 01/12/2018 (Thibault Camus/AP)

Manifestante usando um colete amarelo, símbolo dos protestos contra medidas econômicas do governo de Emmanuel Macron segura uma bandeira francesa durante ato em Paris - 01/12/2018 (Alain Jocard/AFP)

O presidente Emmanuel Macron, o ministro do Interior da França, Christophe Castaner, o secretário de Estado Laurent Nunez e o prefeito da polícia de Paris Michel Delpuech chegam para visitar bombeiros e policiais no dia seguinte às manifestação em Paris - 02/12/2018 (Thibault Camus/Pool/Reuters)

Carros queimados são vistos no dia seguinte das manifestações em Paris - 02/12/2018 (Benoit Tessier/Reuters)

Policiais trabalham em torno da mensagem feita no Arco do Triunfo "Os coletes amarelos triunfarão", escrita durante as manifestações da última noite em Paris - 02/12/2018 (Benoit Tessier/Reuters)

Uma escultura de Marianne, símbolo da Repubblica Francesa, é vista danificada no Arco do Triunfo após os protestos dos "coletes amarelos"em Paris, França - 01/12/2018 (Kamil Zihnioglu/AP)

Manifestante segura uma bandeira francesa em meio a fumaça de gás lacrimogêneo lançado pela polícia em frente do Arco do Triunfo, na Champs Elysees, em Paris durante uma manifestação nacional contra o aumento dos preços do petróleo e do custo de vida - 24/11/2018 (Lucas Barioulet/AFP)

Manifestante coloca uma bicicleta em uma barricada em chamas durante protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis e do custo de vida perto do Arco do Triunfo em Paris - 24/11/2018 (Bertrand Guay/AFP)

Manifestantes incendeiam uma barricada durante protesto contra o aumento do imposto sobre combustíveis na Champs Elysees, em Paris, França - 24/11/2018 (Kamil Zihnioglu/AP)

Manifestantes incendeiam barricadas durante protesto contra o aumento do imposto sobre combustíveis na Champs Elysees, em Paris, França - 24/11/2018 (Francois Guillot/AFP)

Manifestantes vestindo coletes amarelos, símbolo do protesto de motoristas franceses contra a alta nos preços dos combustíveis, ocupam a Champs-Elysee em Paris - 24/11/2018 (Benoit Tessier/Reuters)

Manifestante caminha em frente a uma barricada durante protesto contra o aumento no preço dos combustíveis na Champs-Elysees, em Paris, França - 24/11/2018 (Benoit Tessier/Reuters)

Carro é incendiado durante protesto contra o aumento do imposto sobre combustíveis na Champs Elysees, em Paris, França - 24/11/2018 (Benoit Tessier/Reuters)

Manifestantes vestindo coletes amarelos enfrentam policiais durante protesto na Champs-Elysees em Paris - 24/11/2018 (Kamil Zihnioglu/AP)

A polícia disparou gás lacrimogêneo e canhões de água contra os manifestantes que exigiam do presidente francês a redução dos aumentos de impostos sobre os combustíveis - 24/11/2018 (Lucas Barioulet/AFP)

Manifestantes protestam contra o preço dos combustíveis e do custo de vida em frente a uma réplica da Estátua da Liberdade em Colmar, no leste da França - 24/11/2018 (Sebastien Bozon/AFP)

Manifestantes vestidos com coletes amarelos fazem barricadas com cadeiras na Champs Elysees, em Paris durante protesto nacional contra o aumento dos preços do petróleo e dos custos de vida - 24/11/2018 (Francois Guillot/AFP)

Manifestantes usando coletes amarelos (Gilets jaunes) gritam palavras de ordem e carregam e cartazes durante manifestação contra o aumento no preço dos combustíveis em Rochefort, no sudoeste da França - 24/11/2018 (Xavier Leoty/AFP)