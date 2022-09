Cinemas do Reino Unido irão exibir de graça funeral da rainha Elizabeth

Algumas redes de cinema do Reino Unido anunciaram nesta terça-feira, 13, que irão exibir de maneira gratuita o funeral da rainha Elizabeth II, que acontecerá na próxima segunda-feira, 19, ao mesmo tempo em que outros optaram por manter os estabelecimentos fechados em respeito à monarca.

De acordo com a revista americana Variety, cerca de 150 salas de cinema deverão exibir o enterro da rainha. A rede britânica Vue disse nesta terça que os ingressos para a cerimônia serão gratuitos e que os clientes poderão comprar garrafas de água para acompanhar a exibição. Outros alimentos, no entanto, como pipoca e refrigerante, estão proibidos.

“Claramente, todas as operadoras de cinema do Reino Unido são sensíveis ao humor do público e respondem de acordo com o que é um momento muito triste para muitos em todo o país”, disse o executivo-chefe da Associação de Cinema do Reino Unido, Phil Clapp, à Variety.

Os estabelecimentos culturais britânicos não são obrigados a fechar durante o período de luto ou no dia do funeral. De acordo com o governo nacional, “museus públicos, galerias ou locais semelhantes não são obrigados a fechar durante o período de luto nacional, ficando a critério de organizações individuais”.

Enquanto isso, a British Film Institute, entidade filantrópica que incentiva o desenvolvimento das artes cinematográficas do Reino Unido, cancelou o primeiro dia da pré-estreia do London Film Festival, que aconteceria no mesmo dia do funeral da rainha.

Além disso, a Universal adiou o lançamento do filme Ticket to Paradise, estrelado por George Clooney e Julia Roberts, em todo o território britânico. Marcado para estrear na próxima sexta-feira, 16, o título chegará às telas do país em 20 de setembro, um dia após o enterro da monarca.

