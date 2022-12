China x Índia: Vídeo mostra soldados usando tijolos e paus para lutar

Depois de uma briga de soldados da China e da Índia na fronteira entre os países ser relatada nesta terça-feira 13, um vídeo do que parece ser um confronto anterior em sua disputada fronteira com o Himalaia viralizou online, oferecendo um raro vislumbre sobre as tensões territoriais que fervilham há muito tempo entre as duas potências asiáticas.

O vídeo, de acordo com a emissora CNN, foi filmado no estado indiano de Arunachal Pradesh na Linha de Controle Real – a fronteira de fato entre os dois países – em setembro 28 de 2021. Este confronto não foi relatado pelas autoridades dos países na época, porque, de acordo com a narrativa oficial, o último conflito direto entre soldados ocorreu em 2020.

Chinese 🇨🇳 Troops being Chased out (Golgappa served) by Indian Army 🇮🇳 Soldiers in Tawang sector, Arunachal Pradesh 🤭😂 Proud of Indian Army 🇮🇳💪pic.twitter.com/TqYjOKPJYZ — Vivek Singh (@VivekSi85847001) December 13, 2022

Embora não esteja claro quem filmou ou divulgou o vídeo, ele começou a circular nas redes sociais indianas na terça-feira, poucas horas depois que o Ministério da Defesa indiano confirmou que uma briga ocorreu na fronteira, no remoto setor de Tawang, no nordeste da Índia.

+ Após calmaria, fronteira entre China e Índia volta a ser campo de batalha

No vídeo, soldados de ambos os países são vistos em terreno montanhoso, cercados por colinas verdes. Por isso, não retrata o conflito mais recente, já que, atualmente, as montanhas estão com neve acumulada. Ainda assim, o vídeo oferece um vislumbre das tensões em andamento, informações geralmente são altamente restritas pelas autoridades.

Indian troops seem to have been well prepared and have pushed the Chinese back. pic.twitter.com/yqtt5QT4hy — हम भारत के लोग (@India_Policy) December 13, 2022

Embora estejam separados por arame farpado, a filmagem parece mostrar indianos espancando os soldados chineses com armas improvisadas, incluindo o que parecem ser paus de madeira e canos de metal. Em vários casos, soldados indianos podem ser vistos jogando tijolos ou pedras.

Continua após a publicidade

Muitos dos soldados chineses, reunidos do outro lado do arame, também parecem estar segurando bastões.

Eventualmente, o arame farpado se desfaz e os soldados indianos avançam, fazendo com que os chineses pulem um pequeno muro de pedra e deixem a área, sob aplausos do lado indiano.

Apesar do silêncio das autoridades, especialistas afirmam que confrontos acontecem com frequência, devido às diferentes percepções dos dois lados sobre a fronteira – e às patrulhas que realizam ao longo da Linha de Controle Real.

Fronteira em disputa

A fronteira compartilhada de 3.379 quilômetros tem sido a maior fonte de atrito entre a Índia e a China. Os dois países não concordam com sua localização e ambos se acusam regularmente de tentar expandir seu território.

As tensões aumentaram acentuadamente em junho de 2020, quando pelo menos 20 soldados indianos e quatro chineses morreram por causa de uma briga com paus e pedras. Especialistas dizem que outras escaramuças que ocorreram desde então foram minimizadas pelas autoridades.

Mas, ao contrário dos incidentes aparentemente minimizados, a briga mais recente foi relatada pela mídia indiana. Essa cobertura, bem como a pressão da oposição política doméstica, pode ter levado o governo indiano a reconhecer o ocorrido.

A localização do último confronto também é significativa: Tawang, uma cidade budista, abriga um mosteiro que desempenha um papel central na política interna tibetana, e a cidade em si é estrategicamente importante para a China no tratamento dos assuntos tibetanos.

O Tibete é uma região autônoma reconhecida internacionalmente dentro da República Popular da China, embora muitos tibetanos contestem a legitimidade do domínio da China. O líder espiritual tibetano, o Dalai Lama, está exilado na Índia desde uma revolta malsucedida contra a ocupação chinesa do Tibete em 1959.