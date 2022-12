Após calmaria, fronteira entre China e Índia volta a ser campo de batalha

A Índia informou na segunda-feira 12 que suas forças entraram em confronto com soldados da China em uma área disputada ao longo da fronteira, no estado de Arunachal Pradesh, o primeiro conflito do tipo em mais de um ano.

As nações tentaram diminuir as tensões desde que um grande confronto matou pelo menos 24 soldados em 2020 – 20 indianos e quatro chineses –, no vale de Galwan, no extremo oeste da fronteira. Contudo, o exército indiano disse que houve uma disputa no setor de Tawang, que fica na ponta leste da Índia, na sexta-feira passada.

Ambos os lados se envolveram, e alguns soldados sofreram ferimentos leves. Segundo a agência de notícias Reuters, pelo menos seis soldados indianos ficaram feridos.

“Ambos os lados se retiraram imediatamente da área”, disse o exército indiano, acrescentando que os comandantes de ambos os lados realizaram uma reunião imediatamente, “para restaurar a paz e a tranquilidade”.

O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, disse ao Parlamento do país nesta terça-feira, 13, que o confronto começou porque soldados chineses “invadiram o território indiano” e “tentaram unilateralmente mudar o status quo” ao longo da disputada fronteira perto da área de Yangtse.

Singh afirmou ainda que os soldados indianos responderam com firmeza e impediram o exército chinês de “transgredir em nosso território” e os forçaram a retornar aos seus postos. Segundo ele, comandantes militares locais se reuniram no domingo 11 para discutir a disputa, acrescentando que o incidente foi levado ao lado chinês “por meio de canais diplomáticos”.

O Ministério das Relações Exteriores da China não deu detalhes sobre o incidente, mas disse que, segundo seu conhecimento, a situação na fronteira com a Índia era “geralmente estável”.

A China e a Índia compartilham uma fronteira disputada de 3.440 km – chamada de Linha de Controle Real, ou LCR – que é mal demarcada. A presença de rios, lagos e picos nevados significa que a linha muda constantemente. Os soldados de ambos os lados, dois dos maiores exércitos do mundo, ficam cara a cara em muitos pontos.

Às vezes, as tensões viram confrontos. Além da grande batalha em junho de 2020, outra disputa em janeiro de 2021 deixou soldados de ambos os lados feridos. Ocorreu ao longo da fronteira entre a China e o estado indiano de Sikkim, que fica entre o Butão e o Nepal.