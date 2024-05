China liberta jornalista presa por primeiras reportagens sobre a Covid-19

A jornalista chinesa Zhang Zhan foi libertada após passar quatro anos na cadeia, devido à condenação por denunciar a pandemia de Covid-19, na cidade de Wuhan, primeiro epicentro da doença no mundo. A soltura foi divulgada nesta terça-feira 21, em um vídeo da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) publicado nas redes sociais.

“A polícia me libertou da prisão no dia 13 de maio, às 5 horas da manhã, e me mandou para a casa do meu irmão mais velho, na cidade de Xangai”, disse Zhang, de cabelos curtos, diferente das fotos antes da detenção. “Obrigada a todos pela ajuda e preocupação. Desejo o melhor a todos. Não há nada mais que eu possa dizer.”

⚡️Although Chinese journalist #ZhangZhan was able to share a video today confirming her release from prison after four years, we’re worried about her situation under strict surveillance. Our call for her full & unconditional release remains urgent. #FreeZhangZhan pic.twitter.com/UBluQCU6Ze

— RSF (@RSF_inter) May 21, 2024