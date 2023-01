China: 80% da população pegou Covid desde dezembro, dizem autoridades

Pelo menos oito em cada dez pessoas de 1,41 bilhão de habitantes na China foram infectadas com Covid-19 desde o início de dezembro, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Uma onda de casos da variante Ômicron chegou na China após o governo encerrar a rígida política de “Covid Zero” em dezembro passado e suspender as restrições pouco antes do início do Ano Novo Chinês e do festival da primavera.

Na semana que antecedeu o feriado, o CDC registrou mais de 12 mil mortes, somando-se ao número oficial de quase 60 mil vítimas da pandemia, que a maioria dos observadores acredita estar muito abaixo do número real.

O aumento do número de casos em dezembro sobrecarregou os processos de coleta de dados e o governo foi acusado de falta de transparência pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pequim rejeitou a acusação e defendeu tanto a política de Covid Zero quanto seu súbito desmantelamento. Algumas autoridades de saúde reconheceram as discrepâncias de dados, mas disseram que agora é a hora de focar na resposta do sistema de saúde.

As preocupações com dados e transparência deixaram os especialistas procurando outras maneiras de estimar o impacto do surto. Um estudo da Universidade de Hong Kong afirma que o número de mortos na China pode chegar a 1 milhão ainda em 2023.

A CDC comunicou que as viagens de férias podem espalhar ainda mais o vírus no curto prazo, mas como muitos já foram infectados, a possibilidade de uma recuperação epidêmica em larga escala ou uma segunda onda de epidemias em todo o país é muito pequena.