Chile inicia vacinação contra covid-19 nesta quinta-feira, diz presidente

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou que o país deve começar a vacinação contra a covid-19 na próxima quinta-feira (24), quando chega a primeira remessa da vacina desenvolvida pela Pfizer-Biontech.

“Queremos dar boas notícias a todos os nossos compatriotas. Esta manhã, às 5h, saiu da Bélgica o avião que traz as primeiras 10.000 doses”, afirmou o presidente.

De acordo com Piñera, o carregamento chegará a Santiago às 7h (hora local). E no mesmo dia será iniciada a imunização, começando pelos profissionais da saúde nas cidades de Biobio, Magallanes e La Araucania. Essas são, até aqui, as áreas com maior número de casos.

Piñera afirmou que novos carregamentos chegarão ao Chile na próxima semana. O envio da Europa será gradativo, até que se completem as 10 milhões de doses encomendadas para a Pfizer-Biontech.

O presidente afirmou que doentes crônicos e idosos serão vacinados ainda no primeiro trimestre de 2021, totalizando cinco milhões de doses.

E o restante dos chilenos, cerca de 15 milhões de pessoas, deverá ser imunizado ao longo do primeiro semestre do próximo ano.