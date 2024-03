Chefe da ONU diz que necessidade de um cessar-fogo em Gaza é ‘consenso’

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou nesta segunda-feira, 25, que há um “consenso crescente” na comunidade internacional para alertar Israel sobre a necessidade de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, com objetivo de evitar “o desastre humanitário” que um ataque a Rafah, cidade no sul do enclave palestino que abriga quase 1,5 milhões de pessoas deslocadas pela guerra, provocaria.

“Vemos um consenso crescente a emergir na comunidade internacional para dizer aos israelenses que o cessar-fogo é necessário. Também vejo um consenso crescente – ouvi nos Estados Unidos, ouvi na União Europeia, e, claro, no mundo muçulmano – de que qualquer invasão terrestre a Rafah poderia significar um desastre humanitário”, disse ele em entrevista coletiva.

Agência da ONU para palestinos

A declaração de Guterres foi feita durante uma visita ao clube esportivo de Wihdat, na Jordânia, onde fica localizada a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos, a UNRWA. O órgão é responsável por prestar serviços essenciais, como de saúde e educação, mas se vê ameaçada desde que o seu maior doador, os Estados Unidos, e outros colaboradores suspenderam seu financiamento após Israel acusar diversos de seus funcionários de envolvimento nos ataques do grupo Hamas.

Além disso, Tel Aviv afirmou no domingo 24 que não permitirá a entrada de caminhões de ajuda humanitária da UNRWA com mantimentos para a região norte de Gaza, onde a população local está sofrendo com a fome de forma mais severa, de acordo com Philippe Lazzarini, comissário-geral da agência para refugiados palestinos.

Segundo Guterres, o financiamento da agência é essencial para salvaguardar a vida e dignidade dos 2,4 milhões de palestinos refugiados na Jordânia, o maior número entre as regiões vizinhas à Israel.

“A UNRWA está contribuindo profundamente (com os palestinos) de formas que não podem ser medidas num gráfico – promovendo a coesão social, a estabilidade, construindo a paz. Imagine se tudo isto fosse eliminado?”, questionou Guterres.