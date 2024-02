Charles III vai substituir a mãe, rainha Elizabeth, nas libras britânicas

O Banco da Inglaterra anunciou nesta quarta-feira, 21, que a imagem do rei Charles III finalmente vai começar a substituir, de forma gradual, à de sua falecida mãe, a rainha Elizabeth II, em cédulas de dinheiro no Reino Unido. O novo design poderá ser encontrado em notas de cinco, 10, 20 e 50 libras a partir de 5 de junho.

O primeiro modelo das libras estampadas com as feições de Charles, recentemente diagnosticado com câncer, foi anunciado em dezembro de 2022. Aos 75 anos, ele se tornará apenas o segundo monarca a ter sua imagem representada nas notas do Banco da Inglaterra, tendo ascendido ao trono após o longo reinado de 70 anos da sua mãe, há quase dois anos.

A imagem de Elizabeth foi destaque nas notas do país por todo esse tempo – a primeira cédula foi emitida em 1960. Durante o período em que ocupou o trono, as moedas do Reino Unido apresentaram cinco versões diferentes de seu retrato. A monarca também estava presente nas moedas de países anteriormente sob domínio britânico.

Transição gradual

De acordo com o banco, as novas notas só serão impressas para atender a qualquer aumento na demanda ou para substituir as usadas. A decisão visa, segundo comunicado, minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança, com objetivo de condizer com a campanha ambiental do monarca.

Por isso, as novas notas circularão “muito gradualmente”, como afirmou o Banco da Inglaterra. A instituição garantiu que não será necessário realizar uma troca das cédulas antigas.