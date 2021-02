Casos globais de Covid-19 caem pela sexta semana consecutiva, diz OMS

O número de casos semanais de Covid-19 a nível mundial caiu 11%, marcando a sexta semana consecutiva de quedas, enquanto as mortes caíram 20%, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira, 24, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O número acumulado de casos de Covid-19 na pandemia chega a 111 milhões, enquanto 2,4 milhões de pessoas morreram em decorrência da Covid-19 desde o início da crise sanitária, há mais de um ano.

Número de Casos do Covid-19

O número de mortes diárias começou a diminuir mais tarde do que o de infecções, mas já registra a terceira semana consecutiva de queda, disse a organização com sede em Genebra. As mortes caíram em todas as regiões, exceto no Leste Asiático, onde houve um aumento de 6%.

Em relação ao número de casos semanais, o continente americano registrou uma queda acentuada de 19%, seguido pelo Leste Asiático (9%), Europa (7%) e África (2%). As únicas regiões que registraram ligeiros aumentos foram Sul da Ásia (2%) e Oriente Médio (7%).

No Brasil, nos últimos dados disponibilizados, o Ministério da Saúde registrou 62.715 novos casos de Covid-19 e 1.386 novas mortes nesta terça, 23. No total, são 10.257.875 casos e 248.529 óbitos confirmados em todo o território nacional.

No último dia 14, a média móvel de casos no país alcançou seu patamar mais baixo em mais de um mês, com 44.267.6. Já nesta terça, a média foi de 47.984,9.

(Com EFE)