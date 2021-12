Casos de Covid-19 causam onda de cancelamentos de shows na Broadway

No entanto, mesmo com as precauções, os retrocessos se tornaram cada vez mais frequentes. Em setembro, poucos dias depois da reabertura, “Aladdin” se tornou o primeiro espetáculo a cancelar performances por conta de casos de Covid-19.

De acordo com a entidade, as precauções tem um objetivo simples: garantir a vida longa de uma indústria essencial para a economia nova-iorquina e que gera cerca de 95.000 empregos. Segundo o grupo, só a Broadway gerou 14,7 bilhões de dólares à economia da cidade na temporada 2018-2019, uma quantia praticamente limada pelo fechamento no ano passado, causando demissões em massa entre artistas e prejuízos em setores secundários, ligados ao turismo.

O arrebatador “Hamilton”, de Lin-Manuel Miranda, cancelou a apresentação da noite de quarta-feira a menos de uma hora do início, de acordo com uma publicação em sua conta oficial no Twitter.

Na semana anterior ao fechamento da Broadway, “Hamilton” arrecadou 2,7 milhões de dólares com uma audiência de mais de 10.700 pessoas, ocupando o posto de maior bilheteria da indústria quando a pandemia se instaurou no mundo e forçou todo o complexo a apagar as luzes indefinidamente.

Na mesma linha, o musical “Ain’t Too Proud”, sobre os Temptations cancelou a apresentação de quarta-feira, além de performances em Washington que começavam nesta semana e iam até 26 de dezembro.

Performances of Mrs. Doubtfire on Broadway are being cancelled today Sunday, December 12th at 2PM and 7:30PM due to overnight detection of positive COVID test results in the company.

The show is expected to resume on Tuesday, December 14th at 7PM. pic.twitter.com/hNqDO50haw

