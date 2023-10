Casal morre após ataque de urso em parque nacional do Canadá

Duas pessoas e um cachorro foram mortos em um raro ataque de urso pardo no parque nacional de Banff, no Canadá, neste final de semana. O animal foi posteriormente morto por guardas florestais.

O casal ainda não foi identificado publicamente, mas “adorava o ar livre e era inseparável”, de acordo com os familiares.

“Eles viviam [viajando] pelo interior e eram duas das pessoas mais cautelosas que conheço. Eles conheciam o protocolo de [encontros com] ursos e o seguiram à risca”, disse o comunicado de uma das famílias.

De acordo com um familiar, o casal tinha costume de avisar quando viajava pelo interior. Eles o fizeram ao chegar no Red Deer River Valley, uma área de penhascos íngremes e terreno acidentado a oeste do Rancho Ya Ha Tinda, na última sexta-feira 29.

+ Presidente do Parlamento do Canadá renuncia após chamar nazista de ‘herói’

Mais tarde naquela noite, a equipe do parque recebeu uma notificação de socorro de um dispositivo de satélite solicitando ajuda após um ataque de urso. Uma equipe especializada que lida com ataques à vida selvagem foi enviada imediatamente, mas a operação foi prejudicada pelo mau tempo e não pôde utilizar um helicóptero.

Continua após a publicidade

A equipe viajou a pé durante toda a noite e chegou ao acampamento remoto por volta da 1h da manhã de sábado 30. No local, os agentes encontraram o casal e seu cachorro após um encontro com um urso pardo.

O urso demonstrava “comportamento agressivo” e foi morto pela Parks Canada “para garantir a segurança pública”. A RCMP chegou horas depois para transportar as vítimas para Sundre, uma cidade a quase 80 quilômetros a leste do ataque.

“Este é um incidente trágico e a Parks Canada deseja expressar as suas sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas”, afirmou a agência.

+ Índia suspende vistos para canadenses em meio a grave crise diplomática

Especialistas dizem que os ursos normalmente deixam a área após um ataque “defensivo”, inclusive quando são assustados por humanos. Mas quando a equipe da Parks Canada chegou, encontrou o urso ainda com as vítimas. Ataques predatórios são extremamente raros.

Kim Titchener, amigo da família das vítimas e fundador da Bear Safety and More, disse em entrevista ao jornal britânico The Guardian que, no outono, os ursos entram num estado conhecido como “hiperfagia” e têm um apetite aumentado antes da hibernação de inverno. A alimentação pesada dos ursos é a sua última tentativa de acumular gordura suficiente antes do inverno.

A Parks Canada abrirá uma investigação forense do local para determinar o que pode ter acontecido com as vítimas. Porém, para especialistas, a principal culpa dos encontros entre humanos e ursos é o número elevado de pessoas nos parques.

“Existem apenas 60 ursos pardos em Banff e menos de 1.000 em Alberta. Eles são uma espécie ameaçada”, disse Titchener. “Metade das vezes, quando as pessoas são atacadas por carnívoros, estão fazendo algo arriscado ou não têm o equipamento certo. Mas às vezes, e suspeito que foi esse o caso, ocorre algo trágico quando alguém está no lugar errado, na hora errada.”

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga