Casa Branca diz estar quase sem dinheiro para ajudar a Ucrânia na guerra

A diretora de orçamento da Casa Branca, Shalanda Young, nesta segunda-feira, 4, alertou em uma carta ao Congresso que os Estados Unidos estão ficando sem tempo e sem dinheiro para ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia na guerra, travada desde fevereiro de 2022.

Em outubro, administração do presidente americano, Joe Biden, enviou um novo pedido ao Congresso de um pacote de auxílio militar de quase US$ 106 bilhões, com objetivo de financiar planos ambiciosos para a segurança das fronteiras da Ucrânia, de Israel e as dos próprios Estados Unidos.

Na época, funcionários da Casa Branca detalharam a urgência do pedido em um discurso à nação transmitido pela televisão.

Entraves legislativos

O pedido, porém, ainda não foi aprovado. Os republicanos, que defendem uma maior austeridade fiscal e cortes de gastos, controlam a Câmara dos Deputados com uma maioria apertada.

Mais recentemente, o financiamento para a Ucrânia tornou-se um tema tão controverso entre a ala linha dura, mais à direita, do Partido Republicado que levou à queda do presidente da casa legislativa e quase provocou um shutdown, ou “desligamento”, do governo, por dificultar a aprovação de um orçamento para o novo ano fiscal.

Aposta de risco

Young disse na carta endereçada ao novo presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, e a outros líderes do Congresso, que cortar o financiamento e o fluxo de armas para a Ucrânia aumentaria a probabilidade de vitórias russas.

“Quero ser clara: sem ação do Congresso, até ao final do ano ficaremos sem recursos para adquirir mais armas e equipamento para a Ucrânia e para fornecer equipamento dos stocks militares dos Estados Unidos”, escreveu ela no texto divulgado pela Casa Branca. “Não existe um fundo mágico disponível para enfrentar este momento. Estamos sem dinheiro – e quase sem tempo.”

Até agora, o Congresso aprovou cerca de US$ 113 bilhões em ajuda à Ucrânia, de acordo com cálculos do Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Estado dos Estados Unidos e do Comitê para um Orçamento Federal Responsável. A preciosa ajuda bélica é considerada fundamental para a resistência dos ucranianos.