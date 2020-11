Califórnia implementa toque de recolher por alta de casos de Covid-19

A Califórnia impôs na quinta-feira 19 um toque de recolher no estado, para conter o rápido aumento dos casos de Covid-19. Com a nova regras, os cidadãos deverão permanecer em casa entre 22h e 5h da manhã. A medida entrará em vigor no próximo sábado, até 21 de dezembro.

Segundo autoridades, os casos de Covid-19 aumentaram 50% na Califórnia na primeira semana de novembro, despertando o temor de que os hospitais das áreas mais atingidas entrem em colapso. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas pela doença no estado.

“O vírus se propaga a um ritmo que não havíamos observado desde o começo da pandemia. Os próximos dias e semanas serão críticos para conter o aumento. Estamos ativando o alarme”, disse o governador Gavin Newsom. “É fundamental agirmos para diminuir a transmissão e adiar as internações, antes que o número de mortos volte a aumentar. Já o fizemos antes e temos que fazê-lo novamente.”

A ordem será emitida nos condados que se encontrarem no nível mais restritivo, o que se aplica a 94% da população do estado, incluindo Los Angeles e São Diego. São Francisco não será afetada.

O anúncio de Newsom é feito no momento em que cada vez mais estados americanos começam a retroceder em suas reaberturas.

Os Estados Unidos já registraram mais de 11.6 milhões de casos do novo coronavírus, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país pediu à população que não viaje durante o feriado de Ação de Graças, na próxima semana.