Agência da Saúde dos EUA pede a americanos que fiquem em casa em feriado

À medida que o Dia de Ação de Graças, quando famílias tradicionalmente se reúnem nos Estados Unidos, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) aconselhou a população americana a ficar em casa e evitar se reunir com os familiares no feriado, uma vez que os números de Covid-19 não param de aumentar no país. Nos últimos sete dias, foram 1.129.790 diagnósticos positivos.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

“Na última semana, vimos mais de um milhão de casos surgirem”, disse Erin Sauber, chefe da Força-Tarefa de Intervenções Comunitárias e Populações Críticas do CDC. “Não é obrigatório. É uma recomendação que o público americano deve considerar. Neste momento, ainda mais agora que estamos vendo esse tipo de crescimento exponencial no número de casos, e a oportunidade de levar a doença de uma parte do país para outra, leva à nossa recomendação de evitar viagens neste momento”, disse.

Segundo Sauber, “a maneira mais segura de celebrar o Dia de Ação de Graças este ano é em casa, com as pessoas que moram em casa”, ressaltando a marca de um milhão de novos casos em uma semana.

O CDC recomenda, para caso algumas famílias se reúnam, que as pessoas levem sua própria comida e utensílios, respeitando o distanciamento social na mesa.

As recomendações do CDC ocorrem ao mesmo tempo em que o país ultrapassa a marca dos 250.000 mortos pela Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. Desde o dia 3 de novembro, os Estados Unidos registram 100.000 casos diários. Nos últimos sete dias, o Continente Americano foi responsável por 36% dos novos casos no mundo.