Brasileiros da Faixa de Gaza chegam ao Egito

A semana foi marcada por intensas discussões diplomáticas que envolviam a autorização do segundo grupo de brasileiros a serem repatriados. A lista chegou a ter 102 pessoas – entre eles, 41 palestinos com dupla nacionalidade e o restante parentes deles. Cada nome foi analisado com extremo cuidado. Há indícios que no meio havia uma catarinense, que foi nora do fundador do Hamas. Depois dos nomes apresentados passarem um pente fino, o Brasil conseguiu aprovar a saída de 43 brasileiros da Faixa de Gaza, que cruzaram a fronteira pela cidade de Rafah neste sábado, 9. Eles já estão no Egito, esperando para embarcar para o Brasil. Trata-se do segundo grupo de repatriados do território. O primeiro chegou a Brasília no dia 14 de novembro.

A demora para as autoridades trazerem uma nova leva de brasileiros radicados em território palestino não se deve apenas às negociações diplomáticas. Muitos estavam resistentes a deixar a casa, o emprego e toda a vida construída na Faixa de Gaza. Acreditavam que o cessar-fogo viria logo. Depois houve uma pausa de sete dias na guerra, que começou em 24 de novembro, para a troca de reféns entre os países.

O Hamas liberou 105 pessoas, a maioria mulheres, adolescentes e crianças. Israel soltou 240 prisioneiros palestinos. A trégua temporária permitiu a entrada de ajuda humanitária. Com a retomada dos bombardeios, porém, muitos desistiram da ideia de permanecer na região. O terror diário, a falta de comida, entre outros itens de primeira necessidade, fizeram com que o Brasil virasse um oásis.

A embaixada brasileira alugou quatro casas na Faixa de Gaza para abrigar as pessoas que resolveram ser repatriadas. Nem todos foram aprovados e muito provavelmente isso indica que terão outras negociações. O avião brasileiro KC-30 decolou do Rio de Janeiro no início da manhã deste sábado (9) para buscar o grupo que aguarda resgate no Egito, segundo informou a Força Aérea Brasileira (FAB). Ao todo, mais de 8.000 estrangeiros, dos mais variados países, foram retirados da zona de conflito desde o começo a guerra.