Brasileiro foragido nos EUA por matar ex está sob custódia

O brasileiro Danilo Cavalcante, que estava foragido depois de fugir de prisão perpétua por matar sua ex-namorada, foi preso novamente nesta quarta-feira, 13.

A captura encerra buscas de duas semanas por Cavalcante. O homem de 34 anos escapou do centro da penitenciária do condado de Chester, no estado de Pensilvânia, em 31 de agosto, quando aguardava para ser transferido para outro centro de detenção.

No início desta semana, o brasileiro havia sido flagrado sem camisa e portando uma arma por câmeras de segurança. A perambulação do foragido fez com que distritos escolares da região cancelassem aulas durante alguns dias das últimas duas semanas.

Cerca de 500 agentes da lei – incluindo membros da Polícia do Estado da Pensilvânia, do FBI e dos US Marshals – participaram das buscas pelo fugitivo.

Um júri condenou Cavalcante em agosto pelo assassinato de Deborah Brandão, sua ex-namorada, na frente dos filhos dela, que tinham 4 e 7 anos na ocasião. Brandão foi esfaqueada 38 vezes durante o crime, que ocorreu em abril de 2021.

Segundo o processo, o assassinato foi motivado para impedir que a esposa contasse à polícia sobre as acusações contra Cavalcante no Brasil, em conexão com um caso de homicídio separado em 2017. Antes de se mudar para os Estados Unidos, ele era supostamente ligado a um grupo criminoso brasileiro e matou um homem que lhe devia dinheiro.