Brasileira recebe homenagem dos EUA por luta contra tráfico de pessoas

A maranhense Pureza Lopes Loyola foi uma das oito pessoas homenageadas em Washington pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, na quinta-feira, 15, com o Prêmio aos Heróis no Combate ao Tráfico de Pessoas 2023.

Pureza, nascida em Presidente Juscelino, a cerca de 80 quilômetros de São Luís, foi reconhecida por esforços pessoais no combate a trabalhos em condições análogas à escravidão no Brasil. A história da maranhense inspirou o filme “Pureza”, dirigido por Renato Barbieri e estrelado por Dira Paes, que conta como ela deixou sua casa para embarcar em uma jornada de três anos atrás de um de seus cinco filhos, mantido em cativeiro em uma fazenda na década de 1990.

A busca pelo filho levou à descoberta de um sistema generalizado de trabalhadores forçados, no qual documentos de identidade eram confiscados, dívidas eram contraídas e agressões eram praticadas. Com a exposição do caso ajudou na criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, em 1995, que juntou fiscais do trabalho, policiais federais e procuradores do trabalho, e resgatou mais de 60 mil trabalhadores entre 1995 e 2022.

Pureza se junta a outros dois brasileiros que já foram homenageados em edições anteriores do prêmio, o frei Xavier Plassat, e o jornalista Leonardo Sakamoto.