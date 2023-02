Brasil e EUA criam grupo de trabalho para combater crise climática

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), anunciou nesta terça-feira, 28, ao lado de John Kerry, enviado especial para o clima do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a criação de um grupo de trabalho para conter os efeitos das mudanças climáticas no Brasil. O principal foco da proposta é proteger os povos indígenas e combater o desmatamento, especialmente na Amazônia.

“Há uma compreensão dos nossos países, naquilo que foi manifestado pelo presidente Lula e por Biden, de que temos um grande desafio para resolver, um grave problema da humanidade, que são as mudanças climáticas”, afirmou Marina, acrescentando que é preciso combater as consequências da crise sem prejudicar “ganhos econômicos, sociais, que melhore a vida das pessoas”.

A composição da força-tarefa contará com a participação de outros ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo de trabalhos dos Estados Unidos com o Brasil terá vigência até abril de 2023, quando ocorrerá uma reunião do G20.

A articulação, segundo a ministra, buscará a proteção da biodiversidade brasileira e dos oceanos, questões centrais para conter a emissão de gases de efeito estufa e frear o aquecimento do planeta.

Kerry também fez declarações e agradeceu a cooperação do governo brasileiro. Ele também afirmou que os Estados Unidos estão comprometidos em colaborar com o Fundo Amazônia, que reúne doações de potências globais para a preservação ambiental.

Mais cedo nesta terça-feira, o enviado especial para o clima se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), outros senadores e a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara para discutir discutir dois assuntos centrais: questões climáticas e combate ao desmatamento.

Com o aumento do desmatamento e da emissão dos gases de efeito estufa ao longo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o novo governo puxou para si a responsabilidade de se colocar como protagonista no cenário mundial na questão climática.

